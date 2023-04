José María Caneda (Santiago de Compostela, 1947) nunca ha tenido pelos en la lengua. Ni cuando fue presidente de la Sociedad Deportiva Compostela, el mítico Compos (1988-2003), ni ahora que tiene 76 años y lleva meses luchando contra un cáncer de estómago y esófago.

El dirigente gallego, uno de los personajes más mediáticos del fútbol español en la década de los 90, está jugando el partido más importante de su vida. Lleva años apartado del fútbol y con serios problemas fiscales: de hecho, en una larga pero distendida entrevista a Libertad Digital denuncia que un juez gallego, hermano del concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Santiago, le cargó 120.000 euros, con un recargo del 300%, por la desaparición del Compostela en 2006.

No tiene reparo alguno en referirse a la Agencia Tributaria como "el grupo criminal más grande que hay en el país" porque "te machaca antes de saber si eres inocente o culpable" y en tachar a los políticos de "rastreros, sean del signo que sean" porque se dedican a "deshacer familias" mientras "se ríen de ti".

Aquel mítico Compos de los años 90. | Archivo

Durísimas declaraciones las de Caneda, todo un personaje en la historia del fútbol español que llevó al Compostela a la mejor época de su historia a mediados de los 90, con jugadores como Nacho, Tocornal, Fabiano, Ohen, Passi, Popov o Penev, bajo la batuta de Fernando Vázquez –aunque el expresidente dice que "el mejor entrenador que he tenido ha sido de largo Fernando Castro Santos, buen técnico y buena persona" –.

En la entrevista a LD, José María Caneda, a quien se recuerda por su pelea con Jesús Gil en la sede de la Liga –fue José González Fidalgo, exgerente del Compostela, quien sufrió en su rostro la ira del entonces presidente del Atlético de Madrid, en marzo de 1996, en forma de puñetazo—, asegura que varios presidentes le propusieron amañar partidos en aquella época, citando a clubes como el Getafe, Villarreal, Figueres o el Rayo Vallecano, que entonces estaba presidido por José María Ruiz Mateos.

Lo de los amaños de partidos, dice Caneda, viene de lejos. Entonces el expresidente del Compostela suelta la bomba: "El Barcelona y algún equipo más de los grandes llevan 30 años adulterando la competición". "Está publicado, pero como lo dice Caneda no se le puede hacer caso. Por 500 millones de pesetas se vendían los jugadores del Barcelona; los mismos que venían de ganar la Liga (temporada 1997/98) se dejaron ganar 1-4 contra el Salamanca. El Barcelona campeón de Liga adulterando el campeonato", denuncia.

También tiene lo suyo Caneda para el Real Madrid, asegurando que cometió alineación indebida en un partido contra el Compostela pero que al equipo gallego "no nos dieron los tres puntos, saltándose el reglamento", y no se muerde la lengua a la hora de hablar del caso Negreira, tras desvelarse hace dos meses que el Barcelona estuvo pagando un total de 7,3 millones de euros durante 18 años (2001-2018) al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, por unos informes arbitrales que, dicho sea de paso, son de apenas 2-3 páginas, están mal redactados y están plagados de faltas de ortografía.

"¿Negreira? Hay mucha cobardía informativa y poca investigación. Aquí entra más que la compra de partidos, participar en negociaciones con intermediarios, para traspasos, comisiones, ahí entra todo… Nadie paga 700 millones, como pagaron un año, por unos informes. ¿Qué sabe Negreira de fútbol? El Barça tiene directores deportivos y toda la hostia… ¿y va a pagarle 700 millones por un informe? Si tú tienes un Negreira es para otras cosas. Pero la culpa no es de Negreira, sino de quien lo contrata. No hay que andar con paños calientes", denuncia.

Asimismo, Caneda, que se declara abiertamente seguidor madridista, desea "que al Barcelona no le pase nada", pero sí a las personas —el presidente Joan Laporta, los expresidentes Josep María Bartomeu y Sandro Rosell y los exdirectivos Albert Soler y Óscar Grau— que están acusadas de los delitos de administración desleal, falsedad documental y corrupción continuada en el ámbito deportivo, si es que finalmente son declaradas culpables.

"Esto de Negreira lo saben desde hace mucho tiempo, no es de ahora. Alguien lo dejó caer ahora: las penas, en vez de subirlas, las bajan para quedar libres todos los piratas del fútbol y la mía no prescribe nunca sin haber robado nada", señala un José María Caneda que también tiene lo suyo para el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y el exjugador Gerard Piqué por sus negocios de muy dudosa moralidad para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. "Al día siguiente tendrían que estar detenidos, son unos delincuentes", dice sin titubeos.

Su estado físico —después de adelgazar rápidamente más de 30 kilos por culpa del cáncer (de 95 a 64), lo que le hizo parecer "una auténtica piltrafa"—, sus problemas con Hacienda, con la justicia, la corrupción en el fútbol español, los árbitros, la gestión del mejor Compostela de la historia… son algunos de los aspectos sobre los que habla José María Caneda en la entrevista a Libertad Digital, realizada por los redactores Guillermo Domínguez y Alfredo Somoza.

Muchísima tela que cortar, pero auténticas perlas sin desperdicio alguno. Juzguen ustedes mismos…