LaLiga pide la imputación del hijo de Negreira por su "posible influencia" en los árbitros

LaLiga ha reclamado al Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona la imputación de Javier Enríquez Romero, hijo del ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) entre 1994 y 2018 José María Enríquez Negreira, por recibir dinero del FC Barcelona en el marco del Barçagate.

La asociación presidida por Javier Tebas señala que en su auto de inicio de investigación que la magistrada imputó a los ex presidentes del Barça, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, a dos ex directivos y a Enríquez Negreira, pero no a su hijo Javier.

Tal y como hemos publicado en Libertad Digital, la confesión del propio hijo de Negreira apuntaba a que acompañaba "cada semana a un equipo arbitral al aeropuerto, hotel, campo". La Fiscalía, por su parte señala a los expresidentes del Barça como los que alcanzaron "un acuerdo verbal estrictamente confidencial" con el entonces vicepresidente del CTA para que "a cambio de dinero" realizará "actuaciones tendentes a favorecer" al Barça en la toma de decisiones de los árbitros. Pero LaLiga considera que para eso Enríquez Negreira contó con la "cooperación activa y necesaria" de su hijo en un posible delito continuado de corrupción entre particulares.

LaLiga considera que la "posible influencia de Enríquez Romero sobre el colectivo arbitral" estaría en los pagos que recibió de seis árbitros por servicios de coaching entre 2016 y 2018. La acusación también recuerda al juzgado que otros tres árbitros, actualmente en el VAR, pagaron al hijo de Negreira por ese mismo servicio en ese mismo período. Por todo ello consideran que recibió pagos de árbitros que luego pitaban al Barça.