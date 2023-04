Xavi amenaza y miente con el tema del sol y el césped: "No voy a parar por los memes"

Xavi Hernández sigue con su cruzada en contra de cualquier elemento que, según él, no ayude al juego del FC Barcelona. Si tiene que ir en contra del sol lo hará, al igual que ya desde hace tiempo se queja del césped de todos los estadios que visita y de los que no saca los tres puntos, algo que pasó en Getafe el pasado fin de semana.

El técnico del Barcelona ha vuelto a quejarse en la rueda de prensa previa al duelo ante el Atlético de Madrid y amenaza con no parar de hacerlo hasta que se soluciones: "¿Que me perjudica el sol? Pues sí, porque se seca el césped. Me da igual que me hagan doscientos mil memes más, lo diré igual, pensaré igual".

Además Xavi comentó que no existe una norma para la altura del césped: "La pregunta es para Quique: ¿por qué no regó el campo? ¿por qué estaba el campo más alto de lo habitual? No voy a parar hasta que haya una norma por la superficie. En todos los deportes la hay. En el golf, si el césped está alto, se corta. Si Lebron tiene la pista mojada, se seca. Si llueve en tenis, se para. Y nosotros podemos hacer charcos... No me voy a callar. Normal que la juventud no vea los partidos enteros. Podíamos haber empatado igual. No es cuestión de resultado. Lo digo también cuando gano. Vamos a cuidar esto. Si queremos espectáculo, vamos a cuidarlo. Si jugamos con sol, se seca el césped. No voy a parar".

Era difícil empeorarlo pero Xavi lo ha conseguido. pic.twitter.com/eJOElq4KCC — Lassana (@_Lassana_) April 22, 2023

Esto último que dijo Xavi es mentira ya que la Liga comprobó el estado del césped del Coliseum Alfonso Pérez y era reglamentario. La Liga informó que se hicieron "tres mediciones que reflejaron una altura entre 20 y 30 mm". Por lo tanto, Xavi miente ya que existe una norma y esa fue cumplida por el conjunto azulón.

Este domingo se enfrentarán al Atlético de Madrid a las 16:15 horas. Habrá sol, pero la altura del Camp Nou evitará que haya un escenario parecido al de Getafe.