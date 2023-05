Messi-PSG, divorcio a la vista: ¿rumbo a Arabia Saudí?

Leo Messi no seguirá en el París Saint-Germain la próxima temporada. Su último viaje promocional a Arabia Saudí, apenas un día después de la derrota contra el Lorient en la Ligue 1 (1-3), ha terminado por agotar la paciencia del club galo, que decidió sancionar al delantero con dos semanas de suspensión de empleo y sueldo —sin poder jugar ni entrenar—.

El argentino pidió perdón rápidamente y el PSG le levantó el castigo, pero lo cierto es que Leo ya está sentenciado. Messi tampoco está a gusto en la entidad parisina, controlado por el fondo soberano qatarí a través de Qatar Sports Investment (QSI), y no renovará su contrato, que termina el próximo 30 de junio.

Varios clubes se perfilan como posibles destinos del rosarino, que el próximo 24 de junio cumplirá 36 años: el FC Barcelona, el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) estadounidense y el Al-Hilal de Arabia Saudí. Lo cierto es que se antoja francamente imposible la vuelta de Messi al Barça, teniendo en cuenta tanto la delicadísima situación económica que atraviesa el club, en plenas obras del Espai Barça y envuelto en plena polémica del caso Negreira, así como el fair play financiero.

Tampoco parece muy probable que Messi pueda recalar en la MLS, pese a los empeños que David Beckham —dueño del Inter Miami— está poniendo en ello, por lo que el Al-Hilal se antojaría en este momento como el destino más probable para Leo. El club saudí, con sede en Riad y que fue el rival del Real Madrid en la final del Mundial de Clubes disputado el pasado mes de febrero en Marruecos, estaría dispuesto a pagarle al argentino la friolera de 400 millones de euros limpios al año, teniendo en cuenta que Arabia Saudí ofrece a los jugadores no tener la obligación de pagar impuestos personales y así ahorrarse tributar por los ingresos que generen, a diferencia de lo que ocurre en otros países (como por ejemplo España).

Esos 400 millones es una cantidad justo el doble de los 200 millones que Cristiano Ronaldo percibe en el Al-Nasser, el gran rival del Al-Hilal en la Liga saudí, por lo que podría volver a reeditarse, cinco años después, ese enconado duelo CR7-Messi, pero en otro campeonato menor.

Sin embargo, desde el entorno de Leo Messi se apresuran en asegurar que "no hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene". "La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la Liga con el PSG. Una vez que finalice la temporada será el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión", ha dicho el padre y representante del jugador, Jorge Messi, en un comunicado en su cuenta de Instagram.

"Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad, pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie", recalca Jorge Messi, quien deja "bien claro" que no hay "nada ni verbal, ni firmado, ni pactado". "Y no lo habrá hasta que no acabe la temporada. Me parece una falta de respeto hacia los medios donde responden, que haya quienes engañen de manera consciente y deliberada, sin aportar prueba alguna de sus afirmaciones", lamentaba el padre de Messi.