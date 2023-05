El futuro de Leo Messi no es el único que está en el aire y Neymar podría ser el siguiente en abandonar el París Saint-Germain este verano. El club parisino invirtió en ambas estrellas y no sirvió de mucho porque el equipo no consigue pasar de las rondas eliminatorias de la Champions.

El fichaje de Neymar fue el más caro de la historia: 220 millones de euros. El contrato del brasileño dura hasta 2027, pero la directiva del club no quieren que siga en el equipo. El pasado verano, el exjugador del Barcelona activó una cláusula por la que le permitían ampliar su contrato hasta 2027 de forma unilateral.

Para que Neymar pueda finalmente irse del club galo hay varias condiciones que deben cumplirse: la primera, que acepte rebajar su salario; la segunda, que haya algún club dispuesto a ficharle; y la tercera, que el PSG acepte una cesión con opción a compra.

En un principio Neymar no tenía intención de abandonar el club, pero una serie de acontecimientos recientes han hecho que se replantee su futuro. Varios ultras del equipo parisino se han desplazado a su domicilio para exigirle su salida y, si a eso le sumamos que la directiva no quiere que continúe, han hecho al futbolista reflexionar acerca de si es hora de abandonar el club parisino.

En caso de que finalmente abandone París, hay tres equipos que han mostrado interés en el brasileño, aunque por el momento no se han iniciado negociaciones. Los equipos que pretenden hacerse con sus servicios son Manchester United, Chelsea y Newcastle. Estos clubes quieren contar con Neymar la próxima temporada y tienen el poder económico para ficharle. Aunque según Julien Laurens, un periodista que colabora con muchos medios, el futuro de Neymar no solo suena en la Premier League, sino que también lo hace en LaLiga española, porque el brasileño estaría dispuesto en regresar al FC Barcelona en caso de que estos hagan una oferta.

El mercado de fichajes está mas cerca que nunca, por lo que si Neymar finalmente se va del PSG sería una de las granes noticias del verano.