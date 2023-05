Cerezo enfada a los atléticos: "Si el Real Madrid gana la Champions, encantado"

No es habitual que el presidente de un equipo prefiera que la mejor competición del mundo la gane el eterno rival de la entidad que preside, pero con Enrique Cerezo, mandatario del Atlético de Madrid, la realidad en la mayoría de ocasiones supera a la ficción. Según Cerezo, si el Real Madrid gana la Champions, él encantado. Lo dijo en Radio Marca.

Ayer vi la segunda parte porque no pude ver la primera y me pareció que el Madrid jugó bastante mejor que el City. Si juega como jugó ayer, no creo que lo tenga difícil en Manchester. Como siempre digo: que gane el mejor, y si el mejor es el Real Madrid, pues encantado", comentó Enrique.

A Cerezo también le preguntaron por Vinícius y por la polémica que rodea al brasileño. En esta caso, el presidente colchonero defendió más los intereses de su equipo: "Yo no conozco ningún jugador importante al que no le hayan dado. A todos. Y a algunos más que otros. Unos protestan más y otros menos, pero a todos les dan. Joao Félix cuando jugaba con el Atlético de Madrid se pasaba la mitad del partido en el suelo. Lo que pasa que era un chico que no tenía ese afán de contestar rápido con el árbitro y con el otro. Y Morata se pasa la mitad de partido en el suelo".

El mandatario también valoró la posibilidad de quedar subcampeones tras un mal año del equipo: "Si quedamos segundo en una Liga tan complicada como esta será una buena nota. Entre aprobado muy alto y notable. Siempre salimos a ganar todo, pero las circunstancias son las circunstancias. Nos pilló una mala racha al principio de temporada, la arrastramos hasta el final del Mundial y luego hemos reaccionado bien, pero ya un poquito tarde".