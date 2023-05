José María Enríquez Romero, hijo mayor del que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, concede una entrevista en exclusiva a Libertad Digital en pleno ‘caso Negreira’. Su padre es investigado en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona tras cobrar 7,3 millones de euros del F.C. Barcelona entre los años 2001 y 2018 por supuestos asesoramientos.

José María Junior afirma a LD que su padre "aunque hubiese tenido un cargo en el que hubiera podido influir en los árbitros, no lo hubiera hecho jamás". Además, añade que con lo que ingresaba Enríquez Negreira del Barça y le "quedaba limpio" no le daría para comprar árbitros. Por último, sostiene que esas cantidades eran tan elevadas porque en el fútbol "todo es desproporcionado".

Pregunta: Si mantiene que a su padre le pagaron por asesorar al Barça, ¿por qué las cantidades eran tan elevadas? Un total de 7,3 millones de euros entre 2001 y 2018.

Respuesta: Estamos hablando del mundo del fútbol. Todo es desproporcionado, es una locura. Probablemente, el precio de esos informes no los solicitó mi padre, sino que le dijeron "esto", pues esto (cantidad). Poniendo las cosas en perspectiva es más fácil hacerse una idea de la realidad, porque es más fácil malpensar y dar por hecho que como estamos hablando de esas cantidades durante esos años, hay corrupción. Si uno hace el cálculo de lo que le podía quedar limpio a mi padre se da cuenta de que con eso no compras a un árbitro con lo que cobran hoy. Como mucho, compras un saque de banda. Es que es ridículo.

P: Hablemos sobre el protagonismo de su padre en el CTA. Su hermano hizo informes sobre los ascensos y los descensos de los árbitros, según publicamos en LD. Sin embargo, algunos dicen que su padre casi pasaba por ahí y no pintaba nada ¿Pintaba o no pintaba su padre en el Comité de Árbitros siendo el vicepresidente?

R: Yo ya estaba alejado del día a día de mi padre y de mi hermano. Lo desconozco. Lo importante es que aunque hubiese tenido un cargo en el que hubiera podido influir, no lo hubiera hecho jamás. Estoy seguro y no es amor de hijo. Conozco a la persona más allá de las diferencias que tenemos.

P: ¿Y qué opina del burofax que envió su padre al Barça, desvelado por el diario El Mundo, cuando prescindieron de sus servicios y coincidiendo con el fin de su vicepresidencia en el CTA? En él, amenazaba con tirar de la manta...

R: Estamos hablando de una época, el año 2019, en la que mi padre probablemente como mucho firmó ese burofax. Seguro que al día siguiente se olvidaría de que existía. La Fiscalía no tiene muy difícil. Con mi padre no hablo del caso, yo no se lo nombro y él no me lo nombra. Sólo le pregunto cómo está y él no está para mantener conversaciones. Mi hermano Javier (Javier Enríquez) también lo está pasando mal porque los medios le han puesto en el centro de la diana y teme por su integridad porque hay muchos fanáticos en este tema.

P: El presidente del F.C. Barcelona, Joan Laporta, puso el foco en su hermano Javier durante la rueda de prensa que ofreció para dar explicaciones del caso. ¿Qué le parece?

R: Yo me quedé con que dijo que los informes que hizo mi hermano Javier eran unos informes de calidad. Además,dijo que el Barsa pagó vía transferencia a la empresa de Dasnil 95 de mi padre y a la empresa de mi hermano. Eso lo encontré razonable. Si tú pretendes hacer cualquier actividad fraudulenta no lo haces con transferencias. No vi que la rueda de prensa de Laporta pudiera ser perjudicial para él (su hermano).

P: ¿Alguna última reflexión?

R: Es injusto extrapolar las cuestiones e interpretar con ojos de hoy cosas de hace 20 años. Hace 20 años, no existían web donde podías encontrar vídeos de cualquier equipo, de cualquier jugador. Había que hacer el trabajo de otra manera y se requería de colaboradores que se desplazaban y que grababan. No se podrá demostrar esto (la corrupción en el caso Negreira).