El Programa de Ana Rosa, de Telecinco, ha hecho pública la declaración de la presunta víctima de agresión sexual de Dani Alves. Esto puede ser decisivo, ya que se contó de una forma natural dentro de la discoteca, además fue grabado de manera accidental por uno de los mossos que acudieron al sitio.

La cámara del agente se activó de manera accidental a las 4:57 de la mañana cuando estos iban hacia la discoteca, a la cual llegan 7 minutos después, a las 5:04. Minutos después de hablar con el dueño del local, la chica les contó todo lo sucedido.

Entre lágrimas la víctima declaró ante el agente poco después de que tuvieran lugar los hechos en el baño de la discoteca. La chica estaba en una sala aparte de la discoteca con sus amigas cuando declaró lo ocurrido.

"Accedí de manera voluntaria al lavabo y después de darnos unos besos le dije que me quería machar y me dice que no", "me comenzó a decir cosas desagradables como ‘eres mi putita’ y también me comenzó a pegar". Estas son algunas de las declaraciones de la joven que la cámara del agente grabó. A su testimonio, una de sus amigas apuntó "ha habido penetración". El mosso le dijo que denunciara lo sucedido, a lo que esta añadió "nadie me creerá porque verán que entré de manera voluntaria al lavabo".

Esta nueva declaración que ha aparecido puede ser decisiva para que la jueza finalmente tome una decisión. Ya que esto se trata del primer testimonio de la víctima, la cual no ha cambiado nada de su versión a lo largo de los meses.