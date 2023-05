Estrada Fernández pide la declaración de Medina Cantalejo porque no dijo "la verdad" sobre las funciones de Negreira

El árbitro de VAR, Xavier Estrada Fernández, ha solicitado al Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona que tome declaración al presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Luis Medina Cantalejo, al considerar que no dijo al verdad a la Fiscalía sobre las funciones del que fuera vicepresidente del CTA, José María Enríquez Negreira.

Medina Cantalejo contestó a la Fiscalía que Negreira como vicepresidente del CTA no tenía "una función, ni obligación concreta definida. La función del vicepresidente no suponía una labor determinada, salvo la mera representación del organismo, asistiendo a las reuniones o seminarios de arbitraje organizados por el CTA, cuyo gastos derivados eran sufragados por este organismo". "Las funciones que Enríquez Negreira pudiera desempeñar en el seno del Comité Técnico de Árbitros no conllevaban ninguna incompatibilidad", concluía.

En un escrito de 23 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el abogado de Estrada Fernández Jorge Culleré señala que "esta parte considera que Don LUIS MEDINA CANTALEJO, Presidente del CTA de la RFEF, no se ajusta a la verdad. Y ello es así, porque el encausado JOSÉ MARÍA ENRÍQUEZ NEGREIRA, durante los años 1993 a 2018, en su calidad de vicepresidente Primero del CTA de la RFEF, más allá de las labores de representación que pudo llevar a cabo, formó parte de las Comisiones a las que se refiere, de forma pormenorizada, el Reglamento General de la RFEF".

"Resultando evidente que Don LUIS MEDINA CANTALEJO, actual Presidente del CTA de la RFEF, en su respuesta de fecha 23 de Junio de 2022, al requerimiento efectuado por parte de la Fiscalía Provincial de Barcelona, por medio de escrito de fecha 9 de Junio de 2022, no informó con detalle sobre los extremos que se le pedían, debe procederse a practicar la diligencia de investigación consistente en que se requiera a Don LUIS MEDINA CANTALEJO, actual Presidente del CTA de la RFEF, a fin de que informe, de forma detallada y pormenorizada, sobre los cargos que Don JOSÉ MARÍA ENRÍQUEZ NEGREIRA ha ocupado en las distintas Comisiones que componen o han compuesto la organización del CTA, durante los años 1993 a 2018", apunta.

"Copias de todas las Actas referentes a las distintas Comisiones del CTA, correspondientes a los años 1993 á 2018, con indicación expresa y detallada de los miembros de las mismas. Funciones y responsabilidades que correspondían a Don JOSÉ MARÍA ENRÍQUEZ NEGREIRA en el desempeño de los diferentes cargos que haya ocupado en las diferentes Comisiones de las que haya formado parte durante los años 1993 á 2018", apunta el escrito.

"Todas las Actas de ascensos y descensos de 2ª a 1ª·

El abogado de Xavier Estrada Fernández también solicita a Medina Cantalejo que aclare "quién ha ocupado, durante los años 1993 á 2018, los siguientes cargos del CTA o sus correlativos, en función de la denominación que tuviera en cada momento: vicepresidente Económico del CTA, vicepresidente de Coordinación Interterritorial y Relaciones Institucionales, vicepresidente de Formación y Desarrollo",

Por último, se solicitan las "copias de todas las Actas de ascensos y descensos de 2ª a 1ª División, con expresión del lugar en el que se publicaron y de qué manera. Competencias y funciones que tenía Don LUIS MEDINA CANTALEJO mientras ejerció como ADJUNTO AL DIRECTOR TÉCNICO del CTA, durante los años en que coincidió en el CTA con Don JOSÉ MARÍA ENRÍQUEZ NEGREIRA, mientras éste era Vicepresidente del CTA".