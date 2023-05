Neymar y Verratti, cada vez más lejos del PSG

Llega el final de la temporada y el Paris Saint-Germain solo está luchando por hacerse con el título de la Ligue 1 por segunda temporada consecutiva, pero eso no ha hecho que la polémica en torno a varios jugadores del equipo se haya ido.

La salida de Leo Messi no sería la única que tiene prevista el club galo para el año que viene. Ahora mismo, Neymar, otro de los jugadores que tiene un pie fuera del equipo, pero no se marcharía solo, ya que el otro nombre que suena en los vestuarios para salir del equipo sería el de Marco Verratti. Sin embargo estos podrían no ser los únicos en esa lista para abandonar tierras francesas.

Ahora mismo lo que busca el PSG, tras un año bastante malo, donde fueron eliminados en octavos de final tanto en la Champions League como en la Copa de Francia, apuntan a hacer una limpieza en el equipo para la próxima temporada.

Según afirma Le Parisien, tanto el jugador brasileño como el italiano serán despedidos cuando este temporada finalice. Además en el caso del brasileño, a pesar de tener contrato hasta 2027, estaría dispuesto a salir del club tras la movilización de los ultras del PSG en su casa.

Ya quedan pocos partidos para que finalice la liga francesa y puede ser que haya más jugadores que puedan salir del equipo. Por el momento, Messi, Neymar y Verratti, tienen su futuro cada vez más lejos del Paris Saint-Germain.