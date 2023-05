Ancelotti dice que no habrá transición en el Real Madrid porque ya se está haciendo

Después de la eliminación del Real Madrid en Champions y en la previa del choque en Mestalla ante el Valencia, Carlo Ancelotti ha tomado la palabra en rueda de prensa para confirmar que seguirá en el conjunto blanco y para matizar que la transición de la plantilla se lleva haciendo varios años. Habló de Modric, Kroos y Benzema y de lo que tienen que mejorar como equipo para el curso que viene.

Balance del año

"Se podía hacer mejor, pero ha sido buena. Claro que no estamos satisfechos por la Liga, pero hemos peleado hasta el final en las otras competiciones... y ganado tres"

Transición el año que viene

"¡Buena pregunta! Me cuesta responder, pero lo hago... yo creo que la transición no va a empezar la próxima temporada. Antes de mi llegada, esta plantilla, que ha hecho grandes cosas, ha empezado a perder piezas cuando salió Cristiano en 2018. Desde ahí han empezado a llegar jóvenes con mucha calidad. Todos los jugadores acaban siendo reemplazados por futbolistas con enorme calidad. Vinicius después de dos años es un titular indiscutible, Camavinga ha empezado a entrar, Rodrygo desde el banquillo... Parece que la transición tiene que empezar la temporada que viene, pero ya ha empezado. Los jóvenes van a tener más protagonismo. Parará el día que Modric, Benzema, Nacho, Carvajal... paren de jugar para este equipo"

Benzema y las críticas

"No tiene sentido dudar de Benzema. Tuvo un partido malo, pero no solo él. Y sigue siendo una leyenda de este club. El miércoles no estuvo acertado el equipo, no sólo Karim"

No fichará por Brasil

"Creo que todo el mundo sabe cómo es mi situación y que quiero acabar con mi contrato. Hasta 2024 y quiero seguir..."

Fichar un 9

"No es el momento de hablar de la próxima temporada. Hablamos con el club, pero de momento sólo evaluamos lo que pasó el miércoles... y antes. En estas dos pasadas temporadas. Ya estamos hablando del futuro, pero aún no es el momento. El partido de Mánchester fue muy malo y estamos dolidos. Hasta entonces, fue una muy buena temporada. Y la anterior, inolvidable"