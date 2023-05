Los clubes como el Borussia Dortmund son expertos en vender futbolistas. Lo llevan haciendo muchos años y siempre con beneficios astronómicos que les permiten después crecer como entidad mientras cambian estrellas consagradas por promesas que acaban despuntando de amarillo. Venden caro y fichan barato para después volver a vender. Una fórmula exitosa.

Ahora, el Borussia tiene la oportunidad de apretar las tuercas a cualquier equipo que quiera comprar a su nuevo Erling Haaland, es decir, a Jude Bellingham. El internacional inglés, como mínimo, cuesta 100 millones de euros, pero el equipo germano podría sacar mucho más dinero presionando a los clubes que pujen por el británico.

Según ha podido saber Libertad Digital, el Dortmund va a intentar aprovechar la ansiedad del Real Madrid debido a dos factores: la eliminación de la Liga de Campeones con humillación incluida del Manchester City de Pep Guardiola y que en España ya se han lanzado titulares contundentes que dan por cerrado a Bellingham. El famoso "está fichado".

Ya ha pasado en otras ocasiones. Los clubes esperan a que la prensa española se lance a por el titular de "fichado", como ya pasó con Mbappé o Haaland, y posteriormente juegan eso en las negociaciones. Además, el Dortmund sabe que la afición madridista no tolerará otro fiasco como el sufrido el año pasado ante el PSG de Mbappé.

Bellingham aún no está fichado por el Real Madrid. Esa es la única realidad. Haya o no acuerdo con el jugador, no hay nada cerrado con el Dortmund y nadie se va a sorprender si decimos que aquí el que vende no es el futbolista sino el club y con los germanos no hay acuerdo.