No se van a enfrentar porque están en finales diferentes, pero ya ha surgido un duelo entre los finalistas de la Champions, el Manchester City y los de la Europa League, la Roma. Traducción: duelo entre José Mourinho y Pep Guardiola. Aunque para ser más precisos el duelo lo ha iniciado Mourinho y, de momento, no lo ha seguido Pep.

Después de clasificarse para la final de la Europa League con la Roma, la cual jugarán ante el Sevilla en Budapest el próximo mes de junio, José Mourinho dio más mérito a su clasificación al comentar que él no tiene los recursos de otros entrenadores ni tampoco los millones de otras entidades.

"Los únicos equipos que no sufren son aquellos que tienen en el banquillo a jugadores de 40 o 70 millones. El miércoles, en el City entraron en la segunda parte jugadores como Julián Álvarez, Foden y Mahre", comentó The Special One.

Además, Mourinho explicó cómo funciona la economía austera del equipo italiano y lo que les ha costado llegar a la final: "Nosotros perdemos 4 o 5 jugadores y sufrimos para poder ganar. En Roma el que entra es porque le toca. Invertimos 7 millones en el mercado y estamos en la final. Es extraordinario lo que hicimos".

De momento Pep Guardiola no ha contestado a nada de esto y habrá que esperar para ver si sigue el duelo con Mourinho o si decide obviar esta directa del portugués.