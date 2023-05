Ancelotti: "La Liga tiene un problema, no quiero hablar de fútbol"

Carlo Ancelotti, como lleva haciendo toda la temporada, ha defendido de manera contundente y tajante a Vinícius, que acusa a un aficionado del Valencia de haberle llamado "mono" en un momento del partido que enfrentó al conjunto ché con el madridista y que acabó con 1-0 para los locales.

Este fue el momento:

VINICIUS: "ME HA LLAMADO MONO". No nos vamos a cansar nunca de decirlo: tolerancia CERO con el racismo. pic.twitter.com/2PPhvqcpUj — GOAL España (@GoalEspana) May 21, 2023

En rueda de prensa y zona mixta, Ancelotti no dejó lugar a las dudas: defendió a Vinícius, acusó a la Liga de permitir esto y se negó a hablar de fútbol: "Vinícius no quería continuar, le he dicho que no me parecía justo porque él no es el culpable, sino la víctima. La Liga tiene un problema, estos episodios de racismo deben parar el partido".

Ancelotti explica qué ha sucedido con Vinicius. 💬 "Es inaceptable. LaLiga española tiene un problema". pic.twitter.com/2i4UnRHnvl — Relevo (@relevo) May 21, 2023

Más tarde repitió lo mismo: "La Liga tiene un problema de racismo, no le pueden gritar mono a Vinícius y si eso pasa hay que parar el partido no hay otra manera porque la imagen es mala"