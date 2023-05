Un periodista se enzarza con Ancelotti por Vinícius: "Le han llamado tonto, no mono"

Tensión máxima en Valencia. Carlo Ancelotti fue protagonista durante y después del partido por defender de manera contundente y tajante a Vinícius. El brasileño acusó a un aficionado del Valencia de haberle llamado "mono" en un momento del partido. Este fue el momento justo de los hechos:

VINICIUS: "ME HA LLAMADO MONO". No nos vamos a cansar nunca de decirlo: tolerancia CERO con el racismo. pic.twitter.com/2PPhvqcpUj — GOAL España (@GoalEspana) May 21, 2023

Después, en rueda de prensa, Ancelotti dio su opinión: "Vinícius no quería continuar, le he dicho que no me parecía justo porque él no es el culpable, sino la víctima. La Liga tiene un problema, estos episodios de racismo deben parar el partido".

En esa misma rueda de prensa, el periodista de Radio Marca Valencia, Javi Lázaro, discutió con el técnico blanco en rueda de prensa y le comentó que lo que había gritado Mestalla era "tonto", no "mono". Aquí el duelo entre ambos:

El diálogo entre @javi_lazaro y Ancelotti en la rueda de prensa. pic.twitter.com/Kya7cYbFvz — David Ferrís (@DavidFerriis8) May 21, 2023

"Lo que le decía Mestalla a Vinícius era tonto, no mono. Como ya ha tenido algún problema con el idioma se lo digo. Aquí no venimos a eso. Está hablando de un tema que... debería desarrollar más lo que dice. Aquí contra el racismo estamos todos", dice el periodista. Ancelotti se defendió diciendo que si no hubiese pasado nada "el árbitro no habría parado el partido".

"El árbitro ha parado el partido y se ha activado el protocolo de racismo. Si es por "tonto" no lo para. Hablad con el árbitro", sentenció Ancelotti.