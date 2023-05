Ancelotti: "En España parece que se va a la guerra"

Carlo Ancelotti ha dado rueda de prensa previa al partido que enfrentará al Real Madrid frente al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu y el 99% de la misma ha girado en torno al tema Vinícius y al "racismo" en España. El técnico italiano ha vuelto a dar su apoyo al jugador, ha matizado algunas cosas que dijo de Mestalla y ha dejado titulares que dejan en muy mal lugar a nuestro país.

La víctima es Vinícius

"La verdad es que Vinícius es una víctima de lo que está pasando. A veces pasa por culpable porque se dice que provoca. Es la víctima... y también lo son los aficionados que se comportan de manera impecable. Es un grupo que se ha portado muy mal.. en Mallorca, en Valladolid. Parece una costumbre insultar. ¿Por qué tenemos la costumbre de que el insulto en España en normal? ¿Uno se puede permitir el lujo de llamar tonto a un futbolista? Tiene que parar y estamos cansados de ser insultados todos los partidos. Detrás de los banquillos también te dicen "hijo de..." "maricón..."."

España, país con racistas

"Condenar no es suficiente. Hemos empezado a hacer eso hace mucho tiempo, pero todavía no se ha actuado para que este problema de racismo se termine. De racismo y de insultos. En Inglaterra no te insultan y yo creo que este tema lo han resuelto hace mucho tiempo. En los partidos del fútbol inglés no hay policía y aquí parece que te vas a la guerra con camiones de policías a todos lados. Han tomado medidas drásticas"

Protocolo obsoleto

"Yo creo que sí. Porque si tu tienes que aplicar el protocolo, se tiene que aplicar cuando llega el autobús al estadio. Ahí se acaba los que dicen que es un provocador, no es uno y no es un caso aislado. No son 46.000 y ahí pido disculpas, pero tampoco son ni uno ni dos. El protocolo se tiene que aplicar dos horas antes del partido y durante el partido. Está obsoleto"

España no es racista

""Buff... Repito: España no es racista. Pasan situaciones, pero yo soy un ciudadano como vosotros. Y no me corresponde tomar ciertas decisiones"

Manipulación del VAR

"Manipular la imagen es muy grave. Yo no sé si es eso o que se han olvidado de poner todas las imagenes. A Vinícius le han agredido, primero el portero y luego Hugo Duro. Si tu tienes una agresión te tienes que defender"

No mandó a sus jugadores al vestuario

"Es algo que he pensado, sí. Yo pregunté al futbolista si quería continuar y el árbitro le pidió que lo hiciese; así que esa posibilidad acabó ahí. Pero claro que es una posibilidad. Ojalá nunca tenga que llegar a hacerlo, porque no quiero. Hay un juez al que corresponde tomar esa decisión. Ojalá. Pero... es una posibilidad"