Marco Asensio, con pie y medio fuera del Real Madrid

Marco Asensio está con pie y medio fuera del Real Madrid. El balear, de 27 años, no parece dispuesto a aceptar la oferta de renovación de su contrato, que termina el próximo 30 de junio, y en las próximas semanas firmará por un nuevo club. Jorge Mendes, su representante, y José Ángel Sánchez, director general del club merengue, llevan desde el pasado mes de diciembre en conversaciones para tratar de resolver el futuro del mallorquín, que casi con total seguridad estará lejos del Santiago Bernabéu después de siete temporadas vestido de blanco.

El jugador de Palma siempre ha esperado al Madrid hasta el último momento porque su primera opción siempre ha sido seguir de blanco, pero no a cualquier precio. Y es que Asensio no se siente protagonista con Carlo Ancelotti y considera que lo mejor es cambiar de aires para gozar de más minutos. En este sentido, cabe destacar que esta campaña ha jugado un total de 1.964 minutos en 50 partidos (30 de Liga, 12 de Champions, cinco de Copa del Rey, dos de Supercopa de España y uno del Mundial de Clubes) en los que ha marcado 12 goles y ha dado ocho asistencias.

Asensio, que el pasado mes de septiembre ya había dejado dudas acerca de su futuro durante una concentración de la selección española —"no sé si el Barça me quiere, pero no puedo dar una respuesta ahora", dijo en este sentido—, tiene varias ofertas encima de la mesa, aunque todavía no ha decidido su nuevo destino. Varios de los grandes clubes de Inglaterra e Italia han llamado a su puerta en los últimos meses. También el París Saint-Germain, que le quiso fichar en enero pagando un traspaso. De momento no ha decidido adónde irá, pero lo más seguro es que antes del 1 de julio firmará por su nuevo club, que a buen seguro será extranjero porque la opción del Barcelona parece totalmente descartada.

Después de levantar la Copa del Rey el pasado 6 de mayo —tras la victoria contra Osasuna en la final del Estadio de La Cartuja—, el mallorquín se marchará del Madrid habiendo ganado todos los títulos posibles con la camiseta blanca. En su palmarés figuran tres Champions, cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, tres Ligas, tres Supercopas de España y una Copa.

Además de Asensio, otros seis jugadores terminan contrato con el Real Madrid el próximo 30 de junio: Karim Benzema, Toni Kroos, Luka Modric, Dani Ceballos, Nacho Fernández y Mariano Díaz. Se da por hecho que los tres primeros continuarán en el club la próxima campaña, mientras que con Nacho y Ceballos hay bastantes más dudas. Se da también por segura la marcha de Mariano a final de curso.