El futbolista del Real Madrid Dani Carvajal ha dicho que "la gente quiere partidos de altísimo nivel como en el tenis, el baloncesto o la Super Bowl", en referencia a la Superliga europea, iniciativa del presidente del club blanco, Florentino Pérez, quien "echa cálculos y ve que vienen tiempos difíciles".

"La gente quiere partidos de altísimo nivel como sucede en el tenis, el baloncesto o la Super Bowl. Hay muchas cosas que mejorar, pero es complicado que todo el mundo esté de acuerdo", ha asegurado Carvajal en declaraciones a OK Mobility, marca de alquiler de vehículos de la que es nuevo embajador.

El lateral elogia al presidente madridista, Florentino Pérez, por intentar impulsar esta nueva competición ante la llegada de "tiempos difíciles". "Por la experiencia que tiene empresarialmente, nuestro presidente echa cálculos, él y su equipo hacen sus estudios. No hay tanta audiencia, los derechos de televisión van a bajar, y habrá un balance negativo difícil de combatir", explicó Carvajal.

El futbolista también valora positivamente la "alternativa" de la Kings League, ante el menor interés del público en el fútbol actual. "Se está viendo que las entradas económicamente son bastante altas para la gente joven y que se está perdiendo ese ver el fútbol entre los menores de 30 años. Es una competición que nosotros comentamos a veces en el vestuario", confesó.

En el terreno individual, el lateral reconoció que "todavía" no es "consciente" de todo lo que ha ganado en el Real Madrid. "Haber ganado cinco Champions es un sueño, con el tiempo le daré más valor. Imaginarme estar en el primer equipo del Real Madrid ya es un sueño", explicaba.

Aunque también recordó momentos duros en el primer equipo blanco. "Enganché un año de lesión y recaídas, es lo peor para un deportista. No podía ni entrenar, tu cabeza está pensando en no lesionarte y no en disfrutar. Estás en un mar de dudas, no sabes si vas por el camino correcto. Trabajé con psicóloga y pude volver a mi nivel", apuntó.

Finalmente, halaga el "desparpajo" de las nuevas generaciones en un nuevo fútbol en el que "todo es mucho más cercano". "Los veteranos estamos más cerca de ellos. Pero es cierto que, por como está ahora la sociedad, entre redes sociales, quieren ser ya futbolistas con 15 o 16 años, y hay muchos que se confunden. Cuando yo subía, veía a Iker y a Cristiano como seres inalcanzables, que saludarles ya te morías de vergüenza", ha señalado.

Pedri: "El Balón de Oro sería una auténtica locura"

También es embajador de OK Mobility el centrocampista del FC Barcelona Pedro González Pedri, quien ha dicho que, aunque nunca se ha puesto en su carrera retos personales, admite que ganar un Balón de Oro sería una "auténtica locura" tras un curso agridulce por el Mundial de Qatar 2022 y las lesiones, pero con la conquista del título en LaLiga Santander. "A nivel personal, nunca me he puesto retos, pero siempre intento mejorar día a día y llegar a ganar algo como un Balón de Oro sería una auténtica locura, pero no me lo marco como un objetivo", valoraba en su presentación como nuevo embajador de la marca de alquiler de vehículos.

El tinerfeño, reciente campeón de LaLiga Santander con el Barcelona, quiere ganar "todo lo que pueda" tanto con su club como con la selección y es cada vez más ambicioso. "He disfrutado de todos los títulos que he ganado, tanto la Supercopa como la Copa del Rey y ojalá tenga la oportunidad de ganar otro este año", comenta.

Desde su llegada a Las Palmas, las lesiones han sido parte de su carrera, llegando a sufrir una en su primer partido, pero aún así el canario saca lo mejor de estas situaciones. "Las lesiones en el fútbol te enseñan muchas cosas, sobre todo a mejorar cada día y a saber volver más fuerte para estar mejor", declaró.

El futbolista del Barça se sinceró sobre lo que ha conseguido, destacando entre los momentos más importantes de su carrera los premios individuales que ha recibido por sus grandes actuaciones. "He podido ganar un premio Kopa y un Golden Boy, que creo que son trofeos que no todo el mundo tiene la oportunidad de ganar", explicó.

Pedri destaca la diferencia entre cómo llegan los jóvenes al fútbol ahora y la ventaja que tienen sobre los que lo hacían hace unos años. "Se nota que la gente hoy en día sube un más preparada, sobre todo psicológicamente. Creo que desde pequeños les enseñan a competir y a jugar como saben, independientemente de que estén jugando en el patio o delante de 80.000 personas", concluyó.