Piqué intenta humillar al Espanyol tras su descenso: "Iré como presidente del Andorra"

Gerard Piqué vende de vez en cuando que el mundo de las redes sociales es tóxico y que mucha gente está pendiente de criticar lo que hacen los demás. El problema es que el propio Gerard hace exactamente eso que critica en su vida normal, haciendo cosas como, por ejemplo, humillar al Espanyol cuando este acaba de bajar a Segunda División.

Así intentaba humillar el exjugador del Barcelona al cuadro perico tras su descenso consumado en Mestalla ante el Valencia:

Gerad Piqué acaba de decir esto 🗣️ "El año que viene iré al palco de Cornellà como Presidente del @fcandorra" Espanyol-Andorra @3gerardpique pic.twitter.com/qobEQqMsZW — Idolo Deportivo (@idolo_deportivo) May 29, 2023

"El año que viene iré a Cornellá como presidente del Andorra. Es mi derecho como presidente", comentó Piqué en uno de los vídeos de la Kings League, competición que creó junto a creadores de contenido como Ibai o DjMariiO.

Hay que recordar que Piqué siempre ha tenido problemas con el Espanyol. Parte de su afición insultó a Shakira cuando esta era la pareja del futbolista y Gerard ha contestado en más de una ocasión intentando siempre ofender al equipo perico: "Hace tiempo que tengo tanto dinero como el presupuesto del Espanyol, ya lo dije, sí. Me gusta más ir al campo del Espanyol que al del Madrid. Yo me alegro cuando el Espanyol sube a Primera porque voy a ir allí a jugar. Me gusta ir allí, entrar al terreno de juego, que te silben con los rostros desfigurados. Que te rías y se cabreen todavía más. No hay nada como eso en el mundo. Diría que es mejor que el sexo. Lo disfruto muchísimo más que contra el Madrid".