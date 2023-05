Problema para el Atlético: Cerezo confirma que Pochettino no cuenta con Joao Félix

Joao Félix sigue girando sin rumbo y no tiene claro dónde jugará la temporada que viene. Donde seguro que no lo hará, según las últimas informaciones, es en el Chelsea ya que su nuevo entrenador, como ha confirmado Marca, no cuenta con él. Mauricio Pochettino ya le habría dicho al Chelsea que el luso no entra en sus planes.

Así lo confirmó Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, a pregunta del director de deportes de Libertad Digital, Guillermo Domínguez:

💣 ¡BOMBAZO JOAO FÉLIX! 👀 Enrique Cerezo confirma que el Chelsea les ha comunicado que Pochettino no cuenta con el portugués... y deja su futuro en el Atleti en el aire. pic.twitter.com/uPGebcJM1I — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 30, 2023

"Hace menos de 24h que lo sabemos... Vendrá y ya veremos qué pasa... nosotros no tenemos nada previsto", comentó el presidente colchonero.

Esta noticia no es sorprendente para Joao Félix ya que el Chelsea lleva tiempo en conversaciones con Pochettino y el argentino les comentó con bastante tiempo de antelación que no cuenta con el jugador cedido por el Atlético de Madrid. Ahora la pelota está en el tejado rojiblanco y en el del propio Joao. Su bajo rendimiento en Londres le ha restado valor de mercado y ya no hay muchos equipos que estén ‘fascinados’ por el ex del Benfica.

Si Joao quiere jugar en un equipo de élite tendrá que esperar una oportunidad de mercado o asumir que lo mejor para su carrera es hacer caso a lo que le pide Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid. Visto lo visto, su mejor opción parece ser esta ya que lo contrario no le ha salido bien de momento.