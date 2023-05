Xavi dice que le está "pesando la figura de Pep Guardiola" como entrenador del Barcelona

Aún no ha finalizado la temporada, les queda un partido en Vigo ante un Celta que se juega el descenso, pero Xavi Hernández ya concede entrevistas hablando del balance del actual campeón de Liga en un año con luces y sombras. En una entrevista para TV3, Xavi ha dado su valoración del año, pero ha sorprendido diciendo que la alargada sombra de la era Pep Guardiola aún le persigue en el banquillo del Barcelona.

"La figura de Pep Guardiola me está pesando como entrenador. No creo que sea justo. Ya me pasó cuando era futbolista. Todo el mundo ha de pasar página", comentó Xavi en la entrevista.

Sobre su renovación, el exjugador azulgrana dice que es cuestión de tiempo: "Nos entenderemos más pronto que tarde. Soy consciente que ellos harán el esfuerzo hasta dónde puedan y no habrá ningún problema. Ojalá pueda seguir muchos años, acabaremos renovando"

Xavi también elogió la figura de Joan Laporta como presidente: "El presidente es el líder de este proyecto, se encontró un club a la deriva en lo deportivo y lo económico. Estamos en el segundo año post Messi y se ha sufrido mucho. Pero Laporta es una persona muy valiente, nos da confianza, seguridad, tiene mucho carisma y nos sentimos como una familia".

Sobre Negreira, Xavi analizó cómo recibió la noticia: "Sufrimos mucho la explosión del tema y nos hizo daño como institución. Pero sabemos que nunca hemos comprado a un árbitro, la sensación de hostilidad era muy grande en todos los campos, pero en lugar de desestabilizar al grupo, aquello nos unió".