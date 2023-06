La sorprendente lista cargada de novedades de Luis de la Fuente para la Liga de las Naciones

Luis de la Fuente realiza varios cambios en su segunda lista como seleccionador español. El técnico de Haro ha dado a conocer en la mañana de este viernes a los 23 elegidos con los que España afrontará la Final Four de la Liga de las Naciones, que se disputará en los Países Bajos del 14 al 18 de este mes.

La principal novedad es la presencia, por primera vez, de Robin Le Normand. El central de la Real Sociedad, al que ninguneó Didier Deschamps y Francia al descartarlo para su equipo nacional, recibió el 24 de mayo la aprobación del Consejo de Ministros para su nacionalización.

📊🗳️🇪🇸 Nᴜᴇsᴛʀᴏ sᴇʟᴇᴄᴄɪᴏɴᴀᴅᴏʀ ʜᴀ ᴠᴏᴛᴀᴅᴏ ʏ ᴇʟ ʀᴇᴄᴜᴇɴᴛᴏ ʜᴀ ǫᴜᴇᴅᴀᴅᴏ ᴅᴇ ʟᴀ sɪɢᴜɪᴇɴᴛᴇ ᴍᴀɴᴇʀᴀ: 🥳¡𝙈𝘼𝙔𝙊𝙍𝙄́𝘼 𝘼𝘽𝙎𝙊𝙇𝙐𝙏𝘼 𝙋𝘼𝙍𝘼 𝙉𝙐𝙀𝙎𝙏𝙍𝘼 @SEFutbol! ➡️ Estos son los elegidos para disputar la #NationsLeague.#VamosEspaña pic.twitter.com/OuSf8TY8pN — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) June 2, 2023

Además de Le Normad, las novedades son Jesús Navas, Unai Simón, Jordi Alba (será capitán), Juan Bernat, Canales, Marco Asensio y Rodrigo Moreno. Se caen de la lista con respecto al estreno de Luis como seleccionador Robert Sánchez, Nacho, Pedro Porro, Iñigo Martínez, Gayá, Balde, Dani Ceballos, Oyarzabal, Iago Aspas y Borja Iglesias.

Tampoco estarán Pedri, Gerard Moreno ni Bryan Gil, tres jugadores que De la Fuente citó, pero que no acudieron con la selección al encontrarse lesionados.

De los que no repiten muchos señalan como sorprendente la ausencia de Dani Ceballos, un jugador que era fundamental para Luis, pero al que sus filtraciones a la prensa en el caso Gavi no gustaron nada al equipo técnico. Respecto a otros nombres, Nacho ha bajado bastante su rendimiento en este tramo final de temporada y aún no tiene garantizado su futuro por lo que una lesión en los partidos con la selección supondrían un importante contratiempo para el central madrileño, Iago Aspas está fundido y lleva arrastrando meses una lumbalgia crónica, Iñigo Martínez no ha jugado prácticamente nada con el Athletic tras negarse a renovar y firmar por el Barcelona y un Oyarzabal que no termina de recuperar su nivel anterior a la grave lesión de rodilla que padeció en marzo de 2022 y que le tuvo casi 8 meses en el dique seco.

Lo que si sorprende más es la ausencia de Gayá -Balde está lesionado y De la Fuente opta por Jordi Alba y Bernat para el lateral derecho-, que De la Fuente solo lleva tres centrales y que el seleccionador no termine de dar la alternativa a jugadores como Isi Palazón, Fran García, Sergi Darder o Arnau que han demostrado nivel suficiente para gozar de una oportunidad en la selección.

Los 23 convocados para la Liga de las Naciones

Porteros: Kepa, Unai Simón y David Raya.

Defensas: Carvajal, Jesús Navas, Laporte, Le Normand, David García, Jordi Alba y Bernat.

Medios: Rodri, Zubimendi, Gavi, Mikel Merino, Fabián Ruiz y Canales.

Delanteros: Dani Olmo, Morata, Joselu, Rodrigo Moreno, Asensio, Nico Williams y Yéremy.