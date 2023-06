Este sábado el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, recibía a los medios en la rueda de prensa previa al partido del domingo. Hubo varios temas que tomaron control de la rueda de prensa, el posible fichaje de Harry Kane, la salida de Benzema o el regreso de Brahim entre otros.

Algo que Ancelotti quiso dejar claro es que pase lo que pase la plantilla que tenga la próxima temporada será competitiva. En un inicio empezó dejando dudas sobre Benzema pero terminó despejándolas y dio por hecho que el futuro del francés seguirá en el club blanco: "En invierno dije que las leyendas del Madrid deben retirarse en el club. Lo mantengo. creo que es el pensamiento del madridismo y del club. Pero los jugadores pueden tener otras mentalidades, como tener carreras más largas, jugar más... pero mantengo: eso lo pensamos yo, la afición y el club. Karim está bien para jugar mañana. Tiene un año de contrato y aquí no tenemos dudas".

Hay jugadores que todavía se tienen dudas sobre su futuro pero Ancelotti no cree que eso pueda ser un problema. Los nombres de Nacho y Ceballos aparecieron en este tema: "Los dos conocen muy bien lo que pensamos. Tienen todo muy claro y están esperando al final de la temporada para decidir. Todo está en su mano".

En cuanto al regreso de Brahim, Ancelotti no aseguró su vuelta tal y como sí hizo con la de Fran García y en cuanto a su relación con el club está convencido de que su trabajo va a mejorar: "Ha sido un año duro, muy complicado. Yo lo he dado todo, aunque a veces, tal vez, no haya podido tener la motivación al máximo. Es difícil tenerla cada tres días y con un calendario tan exigente. Pero estoy seguro de que el año que viene lo haré mejor".