El padre de Messi, tras reunirse con Laporta: "A Leo le encantaría volver al Barcelona"

Leo Messi sigue mareando la perdiz sobre su futuro. El París Saint-Germain confirmó el pasado sábado que el delantero argentino no seguirá la próxima temporada y entre las opciones del jugador, que cumplirá 36 años en apenas dos semanas y media (24 de junio), están volver al FC Barcelona, recalar en Arabia Saudí o ir a la MLS estadounidense para jugar en el Inter de Miami de David Beckham.

Sin embargo, la prioridad de Leo es regresar al Barça, de donde se marchó en verano de 2021. Así lo ha asegurado el padre y agente del futbolista, Jorge Messi, tras reunirse este lunes durante 40 minutos con el presidente del club azulgrana, Joan Laporta, en la casa que éste tiene en la Avenida Diagonal de la ciudad condal. Un encuentro, desvelado por el periodista Toni Juanmartí, que trató de llevarse a cabo con la máxima discreción posible.

"No sabemos nada de si volverá. A Leo le encantaría regresar al Barça, esa sería su opción preferida, pero no sabemos nada aún. Ya veremos y tomaremos una decisión en breve, pero antes tenemos que hablar de un montón de cosas", aseguró Jorge Messi tras la reunión ante un nutrido grupo de periodistas. "Messi quiere volver al Barça y me encantaría que volviera. Es una opción, sí", recalcó el padre y agente del jugador, según se desprende de este vídeo que el conocido youtuber Gerard Romero ha colgado en su cuenta de Twitter.

📺 DIRECTO @JijantesFC 🗣 Jorge Messi: "Leo quiere volver al Barça y a mi también me gustaría que vuelva. Confiamos en que Leo pueda regresar." pic.twitter.com/wwBohultOu — Jijantes FC (@JijantesFC) June 5, 2023

El Barça sigue de momento pendiente de recibir el visto bueno de LaLiga a su plan de viabilidad para poder presentarle una oferta en firme a Messi, que el pasado sábado disputó su último partido con el PSG, saldado con derrota ante el Clermont Foot en el Parque de los Príncipes (2-3).

Aparte del Barça, el Al-Hilal de Arabia Saudí y el Inter de Miami también sueñan con su fichaje. El club saudí está dispuesto a tirar la casa por la ventana con un sueldo de 400 millones de euros por temporada, mientras que a Messi no le desagradaría en absoluto la opción de jugar en Miami —ciudad en la que el futbolista ya cuenta con un espectacular apartamento— y en el equipo de su amigo David Beckham.

En las últimas horas la opción que parecía más factible era la de Arabia Saudí, especialmente después de que Laporta llegase a afirmar que el fichaje de Messi está "muy difícil". Sin embargo, la reunión que ha mantenido este lunes con Jorge Messi —y, sobre todo, las últimas declaraciones del padre y agente del futbolista— abren un nuevo escenario en el futuro inmediato del que está considerado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.