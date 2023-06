El vídeo que emocionará al madridismo: Benzema, leyenda eterna

Karim Benzema se ha despedido hoy del Real Madrid en un emotivo acto en el Santiago Bernabéu. El jugador francés pondrá rumbo a Arabia pese a que él mismo pareció decir lo contrario con su famoso "Internet no soy yo", pero antes ha tenido un acto en el que la emoción ha estado presente en todo momento.

Junto al francés sus compañeros de equipos, directivos, familia y como no, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que le dedicó palabras de cariño al que ha sido su jugador desde hace una década y media: "Hace catorce años, empezó una etapa de enorme ilusión para todo el madridismo que se ha convertido en una de las más espectaculares de toda nuestra historia. Desde el anuncio de la despedida de Benzema, he visto una sensación enorme de tristeza en madridistas y aficionados al fútbol que se han emocionado con la magia de Karim".

Benzema, a su vez, también le dedicó palabras de reconocimiento a su principal valedor en la casa blanca: "Fue un camino bueno en mi vida. He tenido la suerte de cumplir el sueño de niño gracias al presi. Cuando te vi dije 'es el hombre que ha traído a Ronaldo y a Zidane'. Es increíble. Hoy es el momento de irme y de ver otra historia. Lo más importante para mí es que todo lo que he ganado lo he disfrutado como un niño".

El Real Madrid le dedicó un emotivo vídeo de 8 minutos a su último Balón de Oro:

Benzema no se olvidó de su último entrenador en la casa blanca, Carlo Ancelotti: "Gracias también a Ancelotti, que me dio su confianza desde el inicio. He aprendido mucho contigo. Es un día un poquito triste porque voy a dejar mi club. Firmé por el Madrid y quería retirarme aquí, pero no ha sido así. Siempre voy a ser del Madrid. Gracias también a la afición por darme esa fuerza siempre. Gracias a todos, de verdad".

Karim acabó la comparecencia como empezó su carrera en el Real Madrid: "Y como dije el primer día... ¡1, 2, 3--- Hala Madrid!".