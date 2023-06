Las frases de Mariano al despedirse que dejan con la boca abierta al Real Madrid

Mariano ha dejado el Real Madrid. Para muchos es un alivio y no solo porque el jugador no haya tenido, ni de lejos, muchos minutos en el equipo de Zidane o Ancelotti sino porque además de no contar para sus técnicos, Mariano tenía una ficha muy alta para su rendimiento en el Santiago Bernabéu.

Ahora, tras despedirse del Real Madrid, Mariano ha dejado varias frases que dejan con la boca abierta al Real Madrid y por supuesto a sus aficionados. Frases en las que parece que el ex del Lyon no se arrepiente de haberse agarrado al banquillo blanco durante años cuando ni siquiera tenía minutos en partido residuales.

"Guardo en mi recuerdo unas bonitas palabras de Raúl el días de mi retorno. Fue el inicio de cinco temporadas, muchos momentos difíciles, y otros muy buenos. No he disfrutado de los minutos que hubiese querido, pero he intentado dejarme el alma en cada balón, partirme la cara por este equipo", comentó Mariano.

El delantero, ahora libre, sabe que sus decisiones no se han entendido y por eso ha querido matizar que algún día explicará de verdad por qué se ha comportado de la manera en la que lo ha hecho: "Sé que algunas de mis decisiones no han sido bien entendidas. Seguramente algún día podré explicarme, pero no ahora, ahora es el momento de mirar hacia delante. Quiero iniciar una nueva etapa, con toda la ambición del mundo".

Mariano, según su círculo cercano, tiene varias ofertas sobre la mesa y no estará mucho tiempo sin equipo.