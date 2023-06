El vídeo de Cerezo 'vendiendo' a Falcao que indigna a los atléticos

Todo el mundo sabe, porque Radamel Falcao lo ha contado en su día, que el delantero colombiano no quería irse del Atlético de Madrid en el verano de 2013, pero que desde el club le dejaron claro que lo mejor para todas las partes era que aceptase la oferta millonaria del Mónaco. El club monegasco pagó 45 millones y se llevó al colombiano. En el Atlético, pese a perder a su estrella, acabaron contentos con el dinero ingresado.

Ahora, 10 años después, Enrique Cerezo, presidente del conjunto rojilblanco, ha vuelto a hablar de ese traspaso y sus palabras indignan a la afición colchonera. ¿Por qué? Porque Cerezo, lejos de alejar rivales para que le quitasen a su delantero, llegó incluso a permitir que le hicieran una oferta a su jugador delante de él para, justo en ese momento, recomendarle a Falcao que la aceptase y se fuese.

Este fue el momento:

"El año que ganamos la Supercopa de Europa... creo que fue contra el Inter, querían que Falcao subiese a saludar a Alberto de Mónaco. Allí mismo el dueño del Mónaco le hizo una oferta que yo al escucharla le dije que era tonto si no la aceptaba y se marchaba mañana y ese año se marchó", comentó Cerezo en un acto en la facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.

Hay que matizar varias cosas. Primero que esa final no fue contra el Inter sino contra el Chelsea, equipo al que Falcao marcó un hat-trick dándole al Atlético su segunda Supercopa de Europa. Radamel se marchó al Mónaco, pero no fue ese año, 2012, sino el verano de 2013. La final de la Supercopa fue en agosto del año 2012, no del 13. Matices aparte, la afición colchonera no da crédito a la naturalidad con la que Cerezo explica este asunto ya que no es ni mucho menos habitual que un presidente le diga a su delantero estrella que acepte una oferta para irse del equipo y menos con un Falcao que, en ese momento, era el mejor 9 del mundo.