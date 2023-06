Alphonso Davies, lateral izquierdo canadiense del Bayern de Múnich, ha desvelado que pudo haber fichado por el FC Barcelona en el año 2019, pero que la operación se echó a atrás aparentemente por la intervención del entonces presidente del club, Josep Maria Bartomeu.

"El Barça se me acercó y me querían, pero el presidente Bartomeu no me quiso porque soy canadiense. Eso me dolió en mis sentimientos en aquel momento y no pude fichar", ha desvelado en el podcast de Say Less.

🚨🚨| Alphonso Davies reveals Barcelona's president didn't want to sign him… because was Canadian. pic.twitter.com/mFf9w5sBd7 — CentreGoals. (@centregoals) June 11, 2023

Davies, nacido en Ghana en noviembre de 2000 pero que se desplazó a Canadá junto a su familia cuando tenía cinco años, debutó con el Bayern en enero de 2019, meses después de que el club bávaro anunciara su fichaje procedente del Vancouver Whitecaps FC, a cambio de 10 millones de euros.

Entonces era un absoluto desconocido, pero Davies ha explotado en el Bayern hasta convertirse en uno de los mejores laterales del mundo.

Su tasación actual es de más de 70 millones de euros y este verano se hablaba de un interés del Real Madrid por hacerse con sus servicios.