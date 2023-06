Borja Iglesias y Ruibal denuncian insultos homófobos tras llevar un bolso a una boda

Este fin de semana, dos jugadores del Betis, Borja Iglesias y Ruibal, fueron protagonistas en las redes sociales tras llevar bolso a una boda. Ambos compartieron fotos del evento y vieron como poco tiempo después las redes sociales se llenaban de insultos y mofas hacia sus respectivos looks.

Con el paso de las horas los insultos fueron a más y ambos jugadores tomaron cartas en el asunto dando su opinión en sus cuentas personales.

Borja Iglesias fue contundente:

Cada vez que suceden este tipo de situaciones en referencia a las fobias que todavía existen, me dan fuerza para seguir peleando para que cada uno haga y disfrute consigo y con los demás como le dé la real gana. — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) June 11, 2023

"Cada vez que suceden este tipo de situaciones en referencia a las fobias que todavía existen, me dan fuerza para seguir peleando para que cada uno haga y disfrute consigo y con los demás como le dé la real gana. Muchísimas gracias por todos los mensajes de cariño que siempre me dais. Y a los que estáis todavía en la prehistoria os mando mucho ánimo, tiene que ser muy difícil no evolucionar y seguir condicionándose a uno mismo en lugar de disfrutar de lo preciosa que es la vida", comenta Borja en ambos tuits.

Ruibal también tomó la palabra en Twitter:

Tras los intentos frustrados por parte de una minoría ruidosa de ridiculizar a mi compañero Borja Iglesias y a mi, en referencia a nuestra vestimenta así como a su supuesta vinculación con nuestra orientación sexual, solamente quiero subrayar: — Aitor Ruibal Garcia (@aRuibal9) June 11, 2023

"Tras los intentos frustrados por parte de una minoría ruidosa de ridiculizar a mi compañero Borja Iglesias y a mi, en referencia a nuestra vestimenta así como a su supuesta vinculación con nuestra orientación sexual, solamente quiero subrayar: La importancia de mantener el respeto hacia cualquier persona, con independencia de su orientación sexual o de cualquier índole. La necesidad, de una vez por todas, de normalizar y convivir entre todos rechazando y alejándonos de cualquier tipo de fobia, para hacer que se pueda convivir con normalidad en nuestra sociedad. Condenar la homofobia que, evidentemente, sigue existiendo en mayor o menor medida y luchar por su erradicación. Aquellos que a estas alturas continúan mostrando comportamientos de este tipo, necesitan ayuda de manera urgente. El problema lo tienen ellos por su intolerancia y sus complejos", sentenció el jugador bético.

Aparte de ellos varios jugadores y aficionados, sobre todo del Betis, apoyaron a sus jugadores ante la cantidad de mensajes ofensivos que recibieron durante todo el fin de semana.