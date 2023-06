La reacción del PSG a la puñalada de Kylian Mbappé: de la sorpresa al hartazgo

Como un jarro de agua fría ha sentado la carta de Kylian Mbappé en París. La directiva del PSG está sorprendida y muy dolida por la carta de su estrella en la que comunica que no ejercerá la opción para jugar una temporada más a partir de 2024.

Hay que recordar que L'Equipe avanzó en primicia este lunes de que Mbappé había enviado una carta al PSG para anunciarle que no ejercerá la opción para un año más, por lo que el club se plantea traspasarlo ya para que no se vaya gratis dentro de doce meses y las páginas deportivas arden con el futuro inmediato del capitán y estrella de la selección francesa.

Los mensajes que llegan del club a los diferentes medios son coincidentes: la carta ha sorprendido a la dirección, pero esta advierte de que, si el jugador quiere irse, no será gratis.

Le Parisien, el medio considerado con mejores fuentes dentro del club de la capital francesa, señala hoy que el PSG "lamenta no solo la forma sino también el momento" del envío de la carta por parte de Mbappé.

Añade que en el club "predomina el asombro", más aún por el hecho de que el envío de la carta no era necesario desde el punto de vista legal "para dejar constancia de la decisión" de no continuar más allá de 2024. Consideran que es una puñalada en plena planificación de la temporada 23/24, fuera de lugar ya que Mbappé no tenía que comunicar nada, si el 31 de julio no ejercía su derecho a ampliar de manera unilateral su contrato una temporada más, sería libre en junio de 2024. No hacía falta volver a ponerse en la diana y destrozar los planes del PSG en el mercado.

Dentro de la directiva del conjunto parisino "algunos ven un medio de presión mediática" por parte del jugador, que se produce "solo un año después de la firma de uno de los contratos más lucrativos de la historia del deporte" entre Mbappé y el equipo de la capital.

Aunque hay todavía algunos miembros del entorno del PSG que sueñan con una nueva renovación de Mbappé, lo que no quieren desde Qatar bajo ningún concepto es que el jugador se marche gratis en 2024.

En el PSG están hartos de las pataletas de niñato de Kylian y esta temporada no hay un Mundial de Qatar a la vista, por lo que la propiedad ya no está dispuesta a todo para retener a su estrella. Existe cansancio y lamentan que las negociaciones no se produzcan "con calma y sin estridencias. Nasser Al Khelaifi está indignado por la carta de Mbappé y que está llegue justo días después del famoso vídeo viral de Florentino Pérez con un aficionado asegurando que ficharía a Kylian, pero no este año. Consideran que no es una coincidencia.

Florentino Pérez admitió que va a fichar a Mbappé, pero no este año 😳 ¿Llegará al Real Madrid en 2024? 🐢 Video: Kikehigueras11 pic.twitter.com/e5uVWkkZJn — f5futbol (@f5_futbol) June 10, 2023



Desde los despachos del Parqué de los Príncipes el mensaje que se manda es claro: "si Kylian Mbappé se quiere ir, no será libre y habrá que pagarlo muy caro".

RMC Sport recuerda que el jugador ha ido dejando mensajes de duda sobre el proyecto deportivo del PSG ya desde octubre, muy poco después del inicio de la temporada.

Justo tras esas dudas, en la prensa parisina se filtraron las cifras de su nuevo contrato, y que apuntaban a un salario de 72 millones brutos al año, además de una enorme prima de renovación de 180 millones brutos a pagar en tres plazos de 60 cada uno.

En abril, el jugador también chocó con el PSG después de que el club utilizó su imagen, sin pedirle permiso, para la campaña de abonos de la próxima temporada.

Y a finales de mayo, en la gala de premios de la Unión Nacional de Futbolistas Profesional, en la que recibió el trofeo al mejor jugador de Ligue 1, no se pronunció claramente sobre su futuro, ya que se limitó a decir: "Aún me queda un año de contrato, estaré aquí la próxima temporada".

Mientras tanto, el jugador está concentrado con la selección francesa de cara a los dos próximos encuentros de clasificación para la Eurocopa 2024, el próximo viernes en Gibraltar y el lunes posterior ante Grecia, en París.

En París y en Qatar comienzan a estar hartos de Kylian Mbappé y mucho les costará perdonar esta puñalada directa al corazón de la planificación deportiva de la temporada 23/24 que ha pillado a todos por sorpresa.