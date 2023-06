Este miércoles el Real Madrid y Adidas han desvelado cuál será la nueva camiseta del conjunto blanco para la próxima temporada. Algo que ha extrañado a los aficionados ha sido la tardanza en anunciarla, porque si tenemos en cuenta las presentaciones de las nuevas equipaciones, siempre se hacía antes. En 2022 se presentó en mayo y en 2021, el 1 de junio.

🤍🎶 Llevo tu camiseta, pegada al corazón.

🆕👕 ¡Ya está aquí nuestra 1º equipación 2023/24!

🟡 @adidasfootball — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 14, 2023

Parece ser que esta presentación se ha alargado porque se han tenido que repetir los anuncios que se realizaron hace varios meses. La razón de esto es porque en los antiguos aparecían dos jugadores que actualmente no pertenecen a la plantilla blanca, Benzema y Marco Asensio.

La nueva indumentaria destaca por la presencia del dorado. Este color aparece en las tres rayas de Adidas de los hombros, en el cuello y también en el final de las mangas. El negro también es protagonista. Otra de las innovaciones es que en la parte posterior del cuello aparece el lema '¡Hala Madrid!' y el logo de campeón del mundo en el pecho tras ganar el pasado Mundial de Clubes.

Algo que ha llamado la atención es que en el vídeo promocional que ha subido el Real Madrid a sus redes sociales hay una leyenda de la que no hay ni rastro. Se trata de Luka Modric, el croata no aparece ni en el vídeo ni en ninguna de las imágenes promocionales. ¿Será esto una señal de que el croata no seguirá en la plantilla blanca? En el spot aparecen Lucas Vázquez, Toni Kroos, Fede Valverde, Ferland Mendy y Miltao mientras que posan con la nueva indumentaria Nacho, Vinícius, David Alaba, Thibaut Courtois o Eduardo Camavinga.

Hay que recordar Luka tiene una enorme oferta encima de la mesa desde Arabia Saudí y su continuidad todavía no está nada clara.

Por último, ha sorprendido que en el momento en el que ibas a comprar la nueva equipación del Real Madrid te dejaba hacerlo con el dorsal de dos jugadores que ya no están en la plantilla, Mariano y Benzema.