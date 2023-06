¿Alguna vez ha jugado el Real Madrid sin el dorsal 9 en su plantilla?

El Real Madrid, por primera vez en muchísimo tiempo, tiene el dorsal 9 sin nadie que lo haga suyo, es decir, la marcha de Karim Benzema ha dejado huérfano uno de los números más míticos de la historia del fútbol. Eso sí, el Real Madrid, en principio, ya tiene goleador y ese es Joselu Mato que ayer fue presentado.

El ‘problema’ con Joselu es que el ex del Espanyol eligió el dorsal 14 y no el 9, dejando libre este número para aquel que lo quiera coger o para algún fichaje que pueda llegar. Eso llevaría la contraria a lo que el propio Florentino Pérez dijo hace unos días cuando le comentó a un aficionado que después de Joselu ya no habría más fichajes.

A la espera de un posible Mbappé o Kane, el Real Madrid tiene libre el 9 y mucha gente se pregunta si alguna vez en su historia ha tenido ese dorsal sin dueño durante una temporada entera como la que sería la 2023/2024. La respuesta es no. Siempre ha tenido un 9 en su equipo.

Al principio, los jugadores solo tenían dorsales del 1 al 11, lo que lógicamente garantizaba tener un 9 fijo en el campo, pero con el cambio moderno a dorsales de todo tipo, el Real Madrid siempre tuvo un poseedor del número por antonomasia de los goleadores. Nombres como Di Stéfano, Amancio, Santillana, Butragueño, Hugo Sánchez, Suker, Morientes, Ronaldo, Cristiano y Benzema lo han lucido, siendo este último, Karim, el que lo ha llevado hasta este verano.

Otra opción sería que un canterano llevase ese número, como Arribas, ya que futbolistas como Rodrygo o Vinícius ya han cambiado este mismo año de dorsal pasando a lucir el 7 y el 11 respectivamente.