61.021 socios del Atlético lo consiguen: habrá referéndum para cambiar el escudo

Solo les queda un paso más. El Atlético de Madrid, por fin, a través de su máximo dirigente, es decir, el consejero delegado y máximo accionista Miguel Ángel Gil Marín, ha aceptado hacer un referéndum vinculante tras la consulta de este pasado fin de semana en la que los socios del Atlético lo han dejado claro: quieren el escudo anterior.

Este fin de semana se realizó una consulta no vinculante que incluía a la totalidad de los socios del Atlético. El 44% votó en favor del cambio de escudo con un total de 61.021 socios que hicieron efectivo su derecho a voto para decir "sí" al regreso del escudo antiguo. El club, que se había comprometido a escuchar a su afición si esto era así finalmente ha aceptado hacer otra consulta, pero esta vez sí, será vinculante.

Esta es la carta abierta de Miguel Ángel Gil Marín a sus socios confirmando la decisión del club:

Estimado socio: Hace 72 horas el club emitió un comunicado, en el que anunciábamos, a petición de la Comisión Social, la puesta en marcha de una consulta para saber cuántos socios queríais que nos planteáramos la posibilidad de cambiar el escudo actual y volver al anterior. Cuando decidimos crear esta Comisión Social, donde están representadas diferentes maneras de vivir y sentir nuestro club, lo hicimos con el objetivo de tener una visión complementaria, incluso alternativa, a la de los que trabajamos a diario en la sociedad que gestiona y tutela el club. La idea consistió en poder diferenciar claramente aquellos aspectos societarios de aquellos otros propios del club: sentimientos, vínculos, simbología, valores y señas de identidad. Como señalaba el comunicado, a lo largo de los últimos años hemos tomado decisiones relevantes y arriesgadas como la del cambio del estadio, el cambio del escudo, inversiones en sedes de la Academia, franquicias del Atlético fuera de nuestro territorio y ahora una nueva ciudad de ocio y deporte alrededor del estadio, así como contrataciones de técnicos y jugadores para ayudar al equipo a competir al máximo nivel. Obviamente todas ellas pensadas para conseguir un club más grande, global, con instalaciones que permitan ofrecer más y mejores productos, servicios y experiencias a nuestros aficionados, así como tener equipos de fútbol de los que podamos sentirnos orgullosos. Me gustaría poner en valor que hayamos podido desarrollar esta consulta sin incidencias y quiero agradeceros a todos vuestra colaboración para hacerlo posible. Después de comprobar el resultado, en el que casi la mitad de nuestra masa social (61.021 socios, lo que representa un 44% de los 138.477 socios del club) ha manifestado su voluntad de que el club se plantee el cambio, convocaremos un Consejo de Administración a la mayor brevedad posible con el fin de acordar poner en marcha una votación vinculante en la que podáis elegir entre mantener el escudo actual o volver a implantar el anterior. En caso de que vuestra decisión sea la de volver al escudo anterior, me comprometo a que el cambio se lleve a cabo lo antes posible, respetando obviamente las limitaciones de nuestros contratos tanto de patrocinio como de licencias. Con la esperanza y el deseo sincero de que el paso que estamos dando contribuya a que todos los que formamos esta maravillosa familia, la del Atleti, sigamos unidos, recibe un afectuoso saludo. Miguel Ángel Gil Consejero delegado

Ahora solo falta por ver cuándo y cómo se celebra la última consulta para el cambio de escudo. La afición del Atlético toma esto como un triunfo y espera con ansias el momento final para poder recuperar su escudo. No es para menos ya que se ha vivido un momento histórico que vuelve a demostrar la unión y la fuerza de la afición colchonera. Eso sí, no termina de fiarse del todo de sus dirigentes, pero esperan que una consulta real y vinculante en la que haya simplemente que elegir entre el Sí y el No les devuelva lo que tanto han peleado.