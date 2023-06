Nuevo caso de racismo en el Eldense-Real Madrid Castilla con un niño de por medio

El Real Madrid Castilla se quedó de nuevo a las puertas del ascenso a Segunda División. Esta vez cayó en la final del playoff ante el Eldense tras el 1-1 de la ida y el 3-3 de la vuelta. El equipo de Raúl González sufrió un serio varapalo deportivo, pero también sufrió otro tipo de agravio aún más humillante y en este caso, rechazable.

Durante el partido ante el Eldense, el jugador madridista Vinicius Tobias fue víctima de insultos racistas, como se puede ver en un vídeo publicado en las redes sociales.

Este es el vídeo:

Vinicius Tobias, brasileño del Castilla, denuncia insultos racistas: "No imaginan cuanto duele". pic.twitter.com/NO47astlmf — EFE Deportes (@EFEdeportes) June 26, 2023

Como reza la noticia avanzada por la agencia EFE, el canterano blanco ha hecho un comunicado mostrando su rechazo hacia lo sucedido y destacando sobre todo la gravedad de que haya sido un niño el autor del insulto.

Esta temporada, el racismo ha sido protagonista en varias ocasiones con los casos de Vinícius, el jugador del Barcelona de baloncesto James Nnaji y ahora esto con el Castilla. El problema, real, sigue ahí.

"Lo más triste es cuando no esperamos eso de un niño. Un niño llamando mono. Es triste ver a los jugadores pasando por este tipo de prejuicios, no era la primera vez ni la segunda que esto está pasando a diario. No te imaginas cuanto duele, esto tiene que acabar ya, se pasaron de la raya. Los colores de piel no significan nada, todos somos iguales. Queremos respeto", reza el comunicado de Vinicius.