La cláusula por la que Gündogan podría salir gratis del Barça

Hace poco más de 24 horas que el FC Barcelona hizo oficial el fichaje de Ilkay Gündogan y el alemán podría irse gratis del club azulgrana sin disputar ni un solo minuto. Los problemas económicos del equipo culé es lo que hace que la inscripción del ex del City esté en peligro.

Para no tener problemas con el fair play financiero, el Barça necesita ingresar 50 millones de euros y poder inscribir sin ningún problema al nuevo jugador de la plantilla azulgrana. En el caso de que los culés no consigan esos objetivos económicos, Gündogan podría salir libre del club, ya que el jugador habría añadido una cláusula a su contrato por la que si esto pasa él se podría ir, según informa The Athletic.

Todavía no ha empezado la temporada y el alemán podría irse sin disputar ni un solo minuto con el club blaugrana. Si finalmente esa inscripción no se pudiera hacer, Gündogan se iría gratis, pero cobraría el primer año de contrato de manera íntegra. Es por esto que Laporta va a tener que ingeniárselas para poder conseguir esos 50 millones e inscribir a su nuevo jugador.