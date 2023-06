La Eurocopa de 2008 es sin duda el punto de inicio de la mejor España de todos los tiempos. Esa selección, creada por Luis Aragonés y mantenida de forma eficaz por Vicente Del Bosque logró en solo cuatro años, dos Eurocopas y un Mundial. De 2008 a 2012, España fue la mejor del mundo y todo gracias a un punto de inicio que llegó en Viena.

El 29 de junio de 2008, España jugó la gran final de la Eurocopa frente a Alemania con la posibilidad de sumar su segundo título europeo, el primero para varias generaciones que no habían visto a nuestra Selección pasar ni siquiera de cuartos de final. Los teutones daban miedo, pero la favorita era la España de Luis Aragonés, que había dejado un fútbol de muchos quilates durante el torneo.

En la fase de grupos, España superó a Rusia, Suecia y Grecia. En cuartos por fin se pasó de ronda en los penaltis ante Italia. En semifinales cayó Rusia. Y en la final llegó el famoso gol de Fernando Torres para derrotar a Alemania.

Hoy se cumplen 15 años del famoso gol de Fernando Torres en la final de la Eurocopa ante Alemania. El inicio de la época dorada de la selección española de fútbol.

El pase fue de Xavi para un Torres que, agobiado por los defensas, se dejó largo el control para posteriormente recuperar lo perdido con una carrera en la que dejó en evidencia a Lahm. Torres picó la pelota sobre el portero germano y el resto es historia. Gol. 1-0 para España. Y el título volando para Madrid.

"Cuando me cogió a solas en un pasillo antes de salir al campo, me puso contra la pared y me agarró por el pecho diciéndome que es nuestro momento Niño, va a salir usted ahí fuera, va a marcar dos goles y vamos a ser campeones", comentó Torres tiempo después cuando le preguntaron por ese partido.

Curiosamente, tanto Torres como Luis Aragonés siempre fueron muy criticado por "expertos" que hablaban de delantero sobrevalorado de uno y dimisión del otro. Finalmente ellos dieron a España la Eurocopa de 2008 junto a un equipo plagado de estrella que dos años después, con algunos cambios, lograron conquistar el Mundial de Sudáfrica.