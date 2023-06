Laporta: "Se ha querido utilizar el 'caso Negreira' para vetarnos en la Champions"

Joan Laporta ha concedido una entrevista de casi dos horas en TV3 y ha repasado la actualidad del Barcelona, que gira en torno a Negreira, fichajes, Messi, palancas y la renovación de Xavi Hernández. El presidente culé sigue defendiendo que el club no hizo nada ilegal junto a Negreira y ni mucho menos piensa que se pueda quedar fuera de la próxima Champions por este motivo.

Caso Negreira

"Contamos que jugaremos la Champions. He tenido reuniones personales. Las explicaciones las ha entendido. Se ha querido utilizar el 'caso Negreira' para vetarnos en la Champions. Pero no se nos puede condenar antes de juzgarnos. Nuestra petición ha entrado en el procedimiento habitual".

Retorno fallido de Messi

"Quería volver al Barça. Tuvo un periodo muy duro en París. Su padre me dijo que no quería tener esta presión. Los culés lo respetamos. Que le vaya muy bien en Miami. El Barça siempre será su casa. Quedé con ellos para hacer un homenaje. El día de la inauguración del Spotify Camp Nou sería una fecha excelente. Tenía que poner la institución por encima. Me dejaron triste".

Fichaje de Gundogan

"A los culés nos llena de orgullo porque ha preferido ir a un gran club por delante del potencial económico del City. Alemany ha trabajado magníficamente bien, Xavi le ha dado la confianza, yo siento que fichamos a un jugador con experiencia que siempre había soñado jugar en un grande. Para él, es un reto muy grande. Viene un campeón de Europa y un jugador con experiencia y contrastado".

Suenan Kimmich, Brozovic y Zubimendi

"Por el tema económico, no nos planteamos las dos primeras operaciones. Brozovic es parecido a las otras dos. Más asequible, pero con una propuesta de Arabia".

Renovar a Xavi

"Tiene contrato. Sabe que es el mejor entrenador para el Barcelona, una gran persona, conoce el club, respeta a la entidad y ayuda mucho. En su momento, hablaremos. No hay prisa. Primero hay unas prioridades, que es mejorar este equipo. Tenemos un plan de viabilidad que nos ha de permitir inscribir jugadores. Nos hemos emplazado a hablar más adelante. Quiere continuar. No nos hemos fijado fecha. Hay que atender primero las prioridades. Empieza el sábado el mercado, ha llegado Gündogan. Estas son las prioridades y Xavi lo entiende"