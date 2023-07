El colegiado Ruiz Aguilera, sobre Negreira: "Un vicepresidente tiene mucho poder de decisión dentro del Comité"

El árbitro granadino Juan Manuel Ruiz Aguilera (31 años) empezó su trayectoria arbitral con 11 años, siguiendo los pasos de su padre también colegiado. Ascendió de categoría con los años y llegó a la antigua 2ª División B en el año 2016, llegando a ejercer como cuarto árbitro en Primera División.

En el 2021, el entonces presidente del Comité Andaluz, Luis Medina Cantalejo, afirma públicamente en la delegación de Granada que Ruiz Aguilera nunca debió pertenecer a 2ª RFEF (la Segunda División B se dividió en el2021 en 1ª RFEF y 2ª RFEF). Después de realizar esta afirmación, el colegiado Ruiz Aguilera realiza una gran temporada en dicha categoría. Esa misma temporada, Medina Cantalejo es nombrado presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) y olvida sus palabras sobre el colegiado.

Ruiz Aguilar se siente frustrado y se queja ante el CTA, que toma represalias contra él dejándole tres partidos sin arbitrar. Posteriormente, le designan para otro partido que se disputa a las 18:30 horas, a más de 500 kilómetros de su casa y le deniegan pasar la noche en un hotel. Finalmente, se toma una excedencia y el Comité de Árbitros le comunica su descenso a 3ª División. Ruiz Aguilera decide entonces abandonar el arbitraje para dedicarse de lleno a su otra profesión y envía un whatsapp de despedida la semana pasada a todos sus compañeros de categoría denunciando su experiencia.

Ruiz Aguilar decide dar un paso adelante y denuncia en exclusiva en Libertad Digital sus vivencias en el Comité de Árbitros cuando Victoriano Sánchez Arminio y José María Enríquez Negreira dirigían el CTA y en la etapa post-Negreira con Luis Medina Cantalejo al frente de los árbitros.

Pregunta: ¿Cómo se evalúa desde el CTA a los árbitros en España?

Respuesta: Durante toda la temporada se hacen tres pruebas físicas: una al inicio, otra en Navidad y la última a mitad de mayo. A parte, cada mes y medio tienes un examen técnico y video-test. También hay que subir a diario unos entrenamientos. Todo esto requiere mucho trabajo para la poca recompensa que obtienes. Estamos porque nos gusta, por la ilusión y porque llevamos toda la vida en esto. Desde los 11 años y tengo 31.

P: En el caso Negreira se ha denunciado que a la hora de ascender y descender a los colegiados desde el CTA no se tienen en cuenta las calificaciones que hacen los informadores sobre vuestras actuaciones en cada partido y que al final de año, Sánchez Arminio, Negreira y otros miembros del CTA subían y bajaban las notas en función de los árbitros a los que querían ascender o descender...

R: A día de hoy sigue estando así, con algunos matices.

P: ¿Quién decide exactamente los ascensos y los descensos?

R: El presidente del CTA, el vicepresidente, el secretario... Todos los que están en el Comité Nacional. Por favor, tan solo pido que echemos la vista atrás y podamos ver los ascensos y la situación geográfica dependiendo del lugar de los presidentes. En resumen, los ascensos y los descensos los decide la directiva nacional del CTA consensuando con los Comités Autonómicos. Esto no es nada nuevo y es algo que lo conoce todo el mundo.

P: ¿Cómo sabe la manera en la que se decidían los ascensos y los descensos?

R: Eso lo saben todos los árbitros. Tú si quieres ascender, lo primero que debes es de tener una buena relación con tu delegado provincial. Este delegado provincial habla con el presidente del Comité Autonómico para pedirle los ascensos que necesita para poder justificar su buen trabajo en la temporada. Y el Comité autonómico ídem, presiona al Comité Nacional para conseguir los máximos ascensos y justificar su buen hacer. Tanto es así, que mi delegado provincial, cuando no me ascienden a 1ª RFEF, dimitió ante la injusticia. Yo no creo en las casualidades, pero en este mundo, los ascensos y descensos siempre caen repartidos, ¿no puede haber dos árbitros muy buenos en el Comité Murciano y que caigan esos dos ascensos en esa zona?

P: ¿Y en el reglamento no se exige mantener un cupo regional de ascensos y descensos?

R: Nada. Eso no viene en ningún sitio. Lo que me gustaría destacar es este año en Granada que no tenemos ascensos. ¿Por qué? Se me vienen varios sucesos que han ocurrido a lo largo de esta temporada y han podido sentar mal. Voy hacer mención al más importante desde mi punto de vista. Se convoca una huelga, por las continuas agresiones en los terrenos de juego. Esta huelga dura tan solo un día, reúnen a los árbitros en la delegación y estos la levantan en menos de un día. ¿Esto a qué se debe? Te soy franco porque yo he estado en esa posición. Y si me pongo en el lugar de mis compañeros, yo hubiera hecho igual y hubiera levantado la huelga por miedo a perder por todo lo que llevo luchando durante la temporada "MI ASCENSO"…..

P: Algunos como Medina Cantalejo mantienen que el propio Negreira no tenía poder de decisión como vicepresidente del CTA en los ascensos y descensos. ¿Qué opina?

R: ¿Negreira no va a tener poder de decisión para ascender o descender? Como te he informado, yo no he vivido en primera persona nada relacionado con Negreira, lo que si te puedo decir, que, un vicepresidente tiene mucho poder de decisión dentro del Comité. Vuelvo a insistir, vamos a echar la vista atrás y revisamos los movimientos, en el fútbol profesional basándonos de donde es cada presidente.

P: En la época de Negreira se aplicaba a final de temporada un índice corrector en las calificaciones de los árbitros, rebautizado como "índice corruptor, mano negra o mano Negreira" en los ascensos y los descensos de los colegiados. ¿Sigue existiendo la "mano Negreira"?

R: Totalmente. Cuando estaban Sánchez Arminio y Negreira se publicaban unas listas que eran ficticias y entre una posición y la otra, había milésimas de milésimas. A día de hoy, ni siquiera sacan listas. No sabes cómo has quedado al final de temporada, ni en qué puesto has quedado. Si has hecho mejor temporada que tus compañeros. No publican nada. Sólo dicen ‘tú, tú y tú estáis ascendidos. Tú, tú y tú estáis descendidos’. Esto ocurre desde que abandona Sánchez Arminio y Negreira. En la época de Vitoriano, por lo menos te informaban a mitad de temporada y te decía ‘oye que vas mal o que vas bien’. Eso lo han quitado los nuevos. Opacidad total. Lo hacen todo a dedo. Te dicen que no tienen una valía los informes, los vídeos, los exámenes ni las pruebas, que ellos hacen una valoración que solamente conocen ellos y eso es lo que más tienen en cuenta a la hora de ascender o descender. Permítanme que piense que todo esto es un poco subjetivo.

P: ¿La situación en el CTA sigue igual tras la marcha de Sánchez Arminio y Negreira?

R: Esto sigue igual, cuando yo llegué a Segunda División B, Luis Medina Cantalejo era nuestro director técnico y pertenecía directamente a la directiva de Victoriano Sánchez Arminio. ¿De verdad que ahora desconocemos todo? Permítame que lo dude.

P: ¿Y cuándo Medina Cantalejo aseguró en rueda de prensa que Negreira poco más que tenía un papel sólo institucional en el CTA?

R: ¿Papel institucional? Un vicepresidente tiene contacto casi diario con el presidente, o por lo menos eso nos venden en las reuniones.

P: ¿Tuvo contacto con los Negreira?

R: Jamás, jamás.

P: ¿Hace falta comprar a un árbitro con un sobre de dinero o es suficiente con ascenderlo o descenderlo de categoría para influir en él?

R: Imagínate. Pasas de ganar 150.000 euros en Segunda División a 300.000 euros mínimo en Primera División. Tampoco te tienen que comprar. Imagínate si te dicen ‘hazlo bien que el año que viene puedes estar en Primera’. No te tienen que dar más pistas. También he vivido como te vas a comer con informadores, con el objetivo de que te evalúen lo mejor posible, aunque vuelvo a insistir en que estos informes carecen de validez.

P: ¿De quién dependen los informadores?

R: Los nombra el Comité Técnico de Árbitros. Pero aquí puedo destacar, que se conoce perfectamente los que son buenos informadores, "los que llegan a un campo no se complican y te dan la misma nota que a todos", "los que son muy buenos y te dan muy buena nota" y" los que saben ellos que no suelen puntuar alto". Pero repito, que es igual quién venga a evaluarte, ya que hay compañeros que han ascendido con numerosos errores que debían de llevar unos informes por debajo de la media y otros muchos que no cometiendo ningún error en la temporada no han ascendido.

Cómo decía Carlos Velasco Carballo, ‘los árbitros vivimos de los aciertos’, por lo tanto no termino de entender como árbitros que cometen más errores que otros suben antes que el que no ha cometido errores. ¿Alguien me puede explicar esto?

P: De todas formas, por lo que hemos hablado anteriormente, ¿al final las notas de los informadores sirven para poco?

R: No sirven para nada, todo es subjetivo. Nos lo dijo públicamente Antonio Rubinos Pérez (adjunto a la presidencia de la CTA) en una reunión de árbitros de 2ªRFEF en Madrid tras unas pruebas físicas: que ‘no nos fijásemos en los informes’ y que ellos ‘tenían la última palabra’. Ahí tuve la intención de intervenir, pero creí que no era el momento oportuno....

He vivido las tres épocas con Victoriano Sánchez Arminio, con Medina Cantalejo y con Velasco Carballo (predecesor de Medina Cantalejo en la presidencia) y los tres iguales. Ahora te clasifican por orden alfabético y asciendes, desciendes o permaneces en la categoría. No sabes cómo vas, si lo estás haciendo bien o mal. Por lo menos, antes era mentira, pero había una escenificación con un número, ahora ya ni eso.

P: ¿Se siente frustrado?

R: Es como luchar contra una pared. Yo tengo mi buen trabajo y me puedo permitir denunciarlo. No tengo la necesidad de seguir.