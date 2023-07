Quédense con su nombre: María Trisac. Durante las vacaciones de Juanma Rodríguez, la periodista y presentadora de esta casa será la primera mujer en la historia del país en presentar un programa deportivo nocturno en radio. Su primera aparición a los mandos de El Primer Palo será este viernes, 7 de julio, desde las 23:30 hasta las 00:30. No será la única, pues cogerá las riendas del programa todos los viernes, y la semana completa del 24 al 28 de julio.

Un reto sin antecedentes en España

Tras presentar el programa Fútbol esRadio y ser segunda voz habitual junto a Sergio Valentín, Trisac asume un nuevo reto que no tiene antecedentes en las hemerotecas. A sus 27 años, no pensaba poder alcanzar esta cota.

"No pensé nunca que iba a ser la primera. Hay mujeres muy preparadas para poder asumir este puesto y pensaba que alguna lo iba a hacer antes. Además, mi vida profesional ha dado un vuelco maravilloso al llegar aquí a esRadio y me ha permitido hacer todos mis sueños realidad. Que yo sea la primera me alegra porque es dar un paso adelante, pero si hemos tenido que esperar al año 2023 es porque algo está fallando", reconoce.

Arrancó hace años, pero está siendo un camino que apenas estaba en sus pensamientos. "El periodismo deportivo no es algo que estuviera en mis planes. No por nada, sino porque no veía ni escuchaba a muchas mujeres. Yo sabía que quería dar altavoz a las cosas y poder contarle a la gente lo que pasaba. De hecho, uno de mis referentes es Edu García y, a medida que crecía, fui fijándome en otras mujeres como Marta Casas o Arancha Rodríguez. Sin embargo, no creo en un 50/50, en una cuota obligatoria. Creo que tienen que hacerlo las personas que se lo merezcan, y cada vez hay más mujeres preparadas para hacerlo".

Su familia y sus compañeros, apoyo clave

Durante el trayecto que ya ha recorrido, ha encontrado muchos apoyos que le han impulsado y ayudado a seguir hacia adelante día a día. "En mi paso por COPE, la SER y Radio Marca dejo muchos amigos. Aún me sigo escribiendo con ellos, y han supuesto un antes y un después. El día que, por ejemplo, me llamaron Pablo Parra o Israel Herráiz para formar parte de Marcador fue un sueño, y me lo pasaba genial", comentaba sobre esos primeros grandes pasos que daba.

También han protagonizado un papel clave sus familiares. "En mi familia no hay referentes periodísticos, pero sí que he tenido muchos valores que me han hecho crecer. El ver a mis padres levantarse temprano y esforzarse para conseguir lo que hoy tienen ha sido muy inspirador. Además, me han ayudado mucho: a mis padres no les gusta el fútbol, y cuando empecé a cubrir partidos siempre me llevaban y esperaban a que terminara incluso de hablar con los protagonistas en las zonas mixtas. Eso ha sido clave", apunta.

En sus inicios pensó en cambiar de rumbo por miedo a no tener una estabilidad, pero encontró a alguien que fue clave. "Mi compañero David Sánchez, que es narrador en DAZN y que coincidió conmigo cubriendo al Alcorcón, siempre dice que me vio algo especial y me animó. Me decía que siguiera trabajando, que ya llegaría, y así fue".

También tiene unas palabras especiales para un pilar fundamental. "Llegué a conocer a Juanma Rodríguez, y es un lujo cuando conectas con una persona, es como mi familia. Discutimos continuamente y pensamos de formas muy distintas, pero es un apoyo increíble para mí desde el minuto uno. El día que me confirmaron que la emisora me contrataba, le escribí dándole las gracias, y el me dijo ‘no me des las gracias porque no he hecho nada por ti, sino que solo he abierto una puerta’. Él no sabe que abrir esa puerta es el mayor gesto de confianza que puedes brindarle a una persona. Sin él, este viernes no estaría presentando El Primer Palo", comenta María.

Un gran paso, pero con las ideas muy claras

Hay grandes diferencias entre lo que supone presentar Fútbol esRadio y El Primer Palo, y las tiene muy presentes. "El primero de ellos es más corto, pura tertulia. Sin embargo, el segundo supone un barrido de todo lo que ha ocurrido a lo largo del día y tienes que contarlo de forma amena. Le doy las gracias a Sergio Valentín por enseñarme algo que es muy difícil y que me va a servir, que es saber formar parte de una tertulia en la que hay que moderar y, a veces, hacerte notar y mandar a callar a gente que por edad te saca muchos años".

"Mi principal objetivo es hacer un buen programa en el que la gente se divierta y sienta que somos una compañía de verdad. Los que van en el coche, los que están en casa o quienes están en una cama de hospital sientan cariño, compañía, diversión y una vía de escape del día a día. A partir de aquí, todo lo que venga es bueno. Me gustaría recuperar la posibilidad de tener ‘pies de campo’ y acercar los protagonistas a pesar de las dificultades actuales", cuenta.