Momentazo en la presentación de Güler: sale antes de tiempo y tiene que esperar de pie

Ilusión desbordante en el Real Madrid con el fichaje del jugador turco, ex del Fenerbache y objetivo frustrado del Barcelona, Arda Güler. Con solo 18 años, Arda se ha convertido en un jugador promesa por el que muchos grandes de Europa suspiraban, pero el que al final se ha llevado a la joven perla otomana ha sido el Real Madrid.

Hoy se ha presentado al jugador con el dorsal 24 y apadrinado, como siempre, por el presidente de la entidad blanca, Florentino Pérez. El máximo mandatario blanco le ha birlado este fichaje a Joan Laporta y hoy en la presentación de su joven perla no ha escondido las esperanzas que tienen puestas en él.

"Siempre que llega un nuevo jugador, genera una especial alegría en los millones de seguidores por el Madrid. Hoy fortalecemos el presente y el futuro. Este equipo está protagonizando uno de los ciclos ganadores más importantes de nuestra historia y eso ha sido gracias a jugadores y leyendas", comentó Florentino.

Güler, por su parte, fue muy directo: "Yo también quiero ser una leyenda del Real Madrid". Además explicó que Ancelotti le llamó para hablarle de lo que quiere de él y descarta salir cedido: "Sí, descarto esa posibilidad. Quiero quedarme en el Real Madrid. El míster me llamó y me dijo que quería verme en directo. Me dijo dónde me iba a poner; hay muchas conversaciones. Sobre el recuerdo, me vienen a la cabeza las finales de Champions, que las vi con mis amigos".

El momento del día llegó cuando la emoción llevó a Güler a salir al escenario antes de tiempo:

La madre de Güler se emocionó durante el acto:

Güler empezará la pretemporada con el Real Madrid y como él mismo ha dicho no saldrá cedido. Además, explicó por qué eligió la opción blanca: "Elegí al Real Madrid. El Barcelona me quería a mí, pero cuando el Real Madrid te quiere a ti se acabó la conversación".