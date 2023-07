A Mendilibar le encanta que Arabia Saudí le quite jugadores al fútbol europeo

Genio y figura hasta la sepultura. Así es José Luis Mendilibar, técnico de Sevilla y actual campeón de la Europa League cuando le habían contratado solo unos meses y con el objetivo principal de salvar del descenso al equipo hispalense. Ahora, renovado y asentando con un título en Nervión, prepara la siguiente temporada.

Mientras tiene lugar el stage sevillista, Mendilibar ha dejado un titular sorprendente ya que para él es positivo que el fútbol de Arabia Saudí le esté quitando jugadores importantes a las principales ligas europeas.

"Me parece una maravilla que equipos de a tomar por saco estén tosiendo a los grandes europeos. ¿Qué pasa, que los ingleses, el Barça o el Madrid pueden y los árabes no pueden? Los grandes viven ahí arriba porque tienen más poder económico que el resto y no dejan crecer a los demás. Ahora viene esta gente y les hace sufrir lo mismo. Aunque no creo que dure más de dos o tres años: ahora no va nadie a Qatar, cuando antes era extraordinario", comenta Mendi en una entrevista para el diario AS.

Mendilibar también habló sobre la sanción a Osasuna, equipo con el que tiene un pasado como entrenador: "Es una auténtica barbaridad. Algo que ocurrió hace casi 10 años, que además condenó y denunció la directiva actual, que estaba entonces en el otro lado... A otros equipos más grandes les encuentran asuntos diferentes y no les pasa nada. Creía que la UEFA era de otra manera para este tipo de asuntos".