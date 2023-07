La lógica timidez de una joven estrella: Arda Güler atiende a los fans y no mueve ni un músculo

Arda Güler solo tiene 18 años, es decir, es aún un adolescente. De hecho para muchas personas lo mejor que puede hacer es no probar la noche madrileña para que, como otros, se pierda en sus entretenimientos varios. De momento el chico solo ha salido a conocer Madrid para cenar y tomar algo con tranquilidad y es ahí cuando algunos fans del Real Madrid le han reconocido y le han pedido fotos.

Este fue el momento:

Ya tuvo un momento incómodo el día de su presentación por culpa del idioma. Salió antes de tiempo con el discurso de Florentino Pérez sin acabar y tuvo que esperar a su lado de pie y en silencio:

Arda Güler se levantó antes que Florentino Pérez terminará su discurso. ¡QUÉ MOMENTAZO! 🤣😂pic.twitter.com/K7PPafW7bg — REAL MADRID ♥️ (@AdriRM33) July 7, 2023

"Yo también quiero ser una leyenda del Real Madrid. Descarto ser cedido. Quiero quedarme en el Real Madrid. El míster me llamó y me dijo que quería verme en directo. Me dijo dónde me iba a poner; hay muchas conversaciones. Sobre el recuerdo, me vienen a la cabeza las finales de Champions, que las vi con mis amigos", comentó en su presentación.

Si Arda consigue centrarse en el Real Madrid, algo que su círculo más cercano cree que hará, puede que estemos ante uno de los jugadores más prometedores de toda Europa.