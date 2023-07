La Cámara primera del Comité de Control Financiero de Clubes (CFCB) de la UEFA ha impuesto una multa de 500.000 euros al FC Barcelona "por declarar erróneamente, en el ejercicio 2022, beneficios por enajenación de activos intangibles (distintos de traspasos de jugadores) que no son ingresos relevantes según la normativa".

Conviene destacar que este procedimiento no tiene nada que ver con el caso Negreira, actualmente en proceso judicial. La situación de este caso, relacionado con los pagos que el Barça hizo al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, durante 17 años (2001-2018), sigue pendiente de la reunión de Apelación para ratificar el informe favorable de los dos instructores, quienes consideran que no existen argumentos suficientes para sancionar al club azulgrana ni excluirlo de la Liga de Campeones para la próxima temporada 2023-2024.

Esta sanción al Barcelona se produce tras concluir la UEFA la evaluación del requisito de equilibrio financiero que abarca los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022, recordando la CFCB que ésta es la última vez que examinó a los clubes sobre la base del antiguo reglamento de Licencias de Clubes y Juego Limpio Financiero (FFP), según la edición 2018.

Además de la sanción al conjunto azulgrana, también han sido multados por declarar déficits de equilibrio menores el Manchester United inglés con 300.000 euros, así como el Konyaspor turco y el APOEL chipriota con 100.000 euros cada uno.

Asimismo, la UEFA ha anunciado que la CFCB también ha impuesto una multa de 10.000 euros al Riga lituano, al Olimpija Ljubljana esloveno y al Slovan de Bratislava eslovaco por no presentar información completa y exacta sobre el umbral de rentabilidad en el plazo establecido.

El Anderlecht belga es otro de los clubes multados con 100.000 euros por no cumplir el objetivo, después de haber recibido una sanción condicional. Se trata del caso contrario a lo que le ha ocurrido al Oporto portugués, que estaba en la misma situación, pero el club de los dragones sí ha cumplido lo establecido.

Acuerdos de conciliación

La UEFA también ha explicado en un comunicado que la CFCB concluyó a su vez que el Royal Antwerp belga y el Trabzonspor turco no cumplieron el requisito de equilibrio financiero y concretó acuerdos de conciliación con ambos clubes.

El objetivo de los acuerdos de conciliación es acompañar a ambos clubes durante el periodo de transición entre el antiguo reglamento de fair play financiero y el nuevo marco regulador de la sostenibilidad financiera, que se aplicará de forma escalonada a partir del ejercicio 2023. Según la UEFA, el objetivo de los clubes es, por tanto, cumplir plenamente con los requisitos de estabilidad (es decir, la regla de los ingresos del fútbol), tal y como se definen en el Reglamento de Licencias de Clubes y Sostenibilidad Financiera de la UEFA, Edición 2023 durante la temporada 2025/26.

Tanto el Royal Antwerp como el Trabzonspor han acordado pagar una contribución financiera de 2 millones de euros cada uno. De esta cantidad, 300.000 euros (15%) es un pago fijo y obligatorio, mientras que el saldo restante de 1,7 millones de euros (85%) está condicionado al cumplimiento por parte de los clubes de los objetivos fijados en sus respectivos acuerdos de conciliación. La UEFA ha apuntado que "en caso de que no se cumplan estos objetivos, podrían aplicarse medidas deportivas condicionales adicionales".

La Cámara Primera del CFCB, además, ha continuado la supervisión de los nueve clubes que estaban en régimen de acuerdo durante la temporada 2022/23 y permitió salir del mismo al Lille francés tras cumplir el objetivo del acuerdo. Milan, Mónaco, Roma, Besiktas, Inter de Milán, Olympique de Marsella y Paris Saint-Germain sí han cumplido objetivos fijados para el ejercicio 2022, pero la cámara "seguirá supervisando su cumplimiento del acuerdo de conciliación durante la próxima temporada", y el İstanbul Başakşehir turco ha sido multado con 400.000 euros por incumplir lo establecido para 2022.

Límite de gastos en salarios

El Comité Ejecutivo de la UEFA aprobó en abril de 2022 el nuevo Reglamento de Sostenibilidad Financiera y Licencias de Clubes, basado en los pilares de solvencia, estabilidad y control del coste, y limita el gasto en salarios, transferencias y honorarios de agentes al 70% de los ingresos del club. La nueva normativa contempla un periodo de adaptación de los clubes durante tres temporadas, en el que inicialmente se permitirá el gasto del 90% de los ingresos totales en plantilla deportiva en la campaña 2023-2024, del 80% en la 2024-2025 y posteriormente del 70%.

La UEFA introdujo el Juego Limpio Financiero en 2010 y la reforma actual, que modifica las reglas vigentes desde 2018, persigue la sostenibilidad y la responsabilidad con requisitos de solvencia —con mayor exigencia en el cumplimiento de las deudas vencidas—, la estabilidad —con la llamada regla Football Earnings para medir el equilibrio en los resultados— y el control de coste. También determina que los ingresos y gastos deben ser ajustados a valor de mercado y todos los ingresos contabilizados por encima de este se considerarán aportaciones de capital.

El supuesto incumplimiento del coste de plantilla deportiva conllevará sanciones económicas, mediante detracción de ingresos UEFA, y sanciones deportivas.