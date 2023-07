Bernardo Silva es el sueño imposible del FC Barcelona. Tanto el presidente Joan Laporta como el técnico Xavi Hernández anhelan con hacerse con los servicios del extremo portugués, que cumplirá 29 años el próximo mes de agosto, pero saben que el Manchester City no les va a poner las cosas nada fáciles, y menos aún después de ver cómo Ilkay Gündogan se ha ido gratis al club azulgrana tras finalizar su contrato con los citizens.

Lo cierto es que el Barça se encuentra en una delicadísima situación económica y acaba de ser multado por la UEFA con 500.000 euros por irregularidades en el fair play financiero. A pesar de todo, Xavi ha pedido a Laporta que haga un esfuerzo por fichar a Silva, que tiene contrato con el City hasta el 30 de junio de 2025.

Conscientes de la dificultad de fichar a un jugador de talla mundial como el luso, en Can Barça empiezan a manejar alternativas por si finalmente no recalara Bernardo Silva —como parece— y en la agenda azulgrana figura otro jugador portugués. Se trata de Joao Félix, un futbolista que no entra en los planes de Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid.

De hecho, el jugador de Viseo, de 23 años, ha estado entrenando en los últimos días, en la vuelta del equipo rojiblanco al trabajo de pretemporada, con los jugadores del filial junto a Renan Lodi, que acaba de desvincularse del Atlético para fichar por el Olympique de Marsella.

El Barça es el gran sueño de Joao Félix y el agente del luso, Jorge Mendes, se ha reunido en los últimos días con Laporta para tratar de colocar a su representado en el Camp Nou. Sin embargo, en el Barça ya no tienen tan claro que Joao sea una prioridad. La situación ha cambiado radicalmente en los últimos meses, coincidiendo con el bajón que el futbolista ha dado de un tiempo a esta parte.

Si en la primera parte de la temporada 2021/22 fue el mejor jugador del Atlético de Madrid, e incluso de LaLiga, Joao Félix dio un tremendo bajón en la segunda mitad de aquella campaña para pasar completamente desapercibido en la 2022/23: el portugués fue cedido el pasado mes de enero al Chelsea, pero no ha estado a las expectativas tras un mercado de invierno en el que los blues se gastaron una auténtica morterada con las incorporaciones de jugadores como Mikhailo Mudryk, Enzo Fernández, Benoit Badiashile o Noni Manueke, además del propio Joao.

De hecho, Graham Potter no contó con él, relegándolo al banquillo de los suplentes, y el nuevo entrenador de los blues, Mauricio Pochettino, ya le dijo rápidamente que se buscara equipo. Joao Félix ha vuelto al Atlético de Madrid, pero el Cholo Simeone tampoco cuenta con él, y el jugador quiere cambiar de aires cuanto antes. En las últimas semanas se le había relacionado con el París Saint-Germain, aunque la entidad gala, que ya ha realizado siete fichajes en este mercado estival —Marco Asensio, Skriniar, Lucas Hernández y Kang In-Lee, entre otros, más el técnico Luis Enrique Martínez—, tiene ahora como objetivo número uno al delantero serbio Dusan Vlahovic, de la Juventus de Turín, por lo que la llegada de Joao al Parque de los Príncipes se antojaría imposible si finalmente acaban contratando al balcánico.

En cualquier caso, el de Viseo sigue loco por la música y su deseo es vestir la camiseta del Barça, aunque no parece que el club tenga ahora mismo al delantero como prioridad número uno. En este sentido, se antoja clave el papel que acabará jugando Jorge Mendes a la hora de convencer a Laporta y Xavi sobre el rendimiento de un Joao Félix que ahora mismo está muy de capa caída y no encuentra acomodo en ningún lado.