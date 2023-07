Gundogan: "Ganar al Real Madrid es lo mejor que le puede pasar al Barcelona"

İlkay Gundogan ha sido presentado como nuevo jugador del Barcelona y lo primero que ha hecho, como muchos antes en su día, ha sido regalar los oídos del aficionado culé hablando de vencer al Real Madrid. El turco-alemán ha estado acompañado por el presidente azulgrana, Joan Laporta, que se ha mostrado encantado con la llegada del ya exjugador del Manchester City de Pep Guardiola.

Ganar a un Madrid con Mbappé o sin él

"Ganarle al Madrid ya es la alegría más especial que puede tener un jugador del Barça. No me importa. No nos interesa lo que pase allí. Uno gana cuando se mira a sí mismo y no se compara con los demás. Lo que pasa en otros lugares, no importa"

Pep no pudo retenerle en el City

"Pep no podía hacer mucho más. Lo conozco desde hace siete años y él a mí. Nos conocemos perfectamente. Sabía lo que pasaba con sólo mirarle. Fue una combinación de lo que ya habíamos logrado en el City y lo que podía lograr en Barcelona. Me encantan los retos y conseguir las cosas difíciles de la vida. La combinación de club, mánager... me dio hambre"

Volver a ganar la Champions

"La Champions es completamente distinta. Es mágica. Es tan difícil de ganarla... Durante muchos años fuimos favoritos con el City y no fuimos capaces porque es tan duro... Puedo anticipar lo que es más importante para llegar a la final y ganar, pero hay tantas cosas que están fuera de control... Creo que podré contagiar al equipo. Con suerte, podremos lograrlo aquí también"

Posición en el campo

"Estoy listo para lo que sea. Para jugar más defensivo o más ofensivo. Lo he podido demostrar en los últimos años. Soy capaz de interpretar los distintos papeles que se necesiten al máximo nivel. Sé lo que requiere cada papel"

Posible llegada de Bernardo Silva

"Los últimos dos años que he trabajado y jugado con él, maravilloso. No tengo nada que decir. Pero él tiene un contrato en el club y es jugador del City. Lo demás no está a mi alcance. Me encanta jugar con él"