Ancelotti pone las cosas claras desde el primer día con Mbappé y su futuro

Carlo Ancelotti ha dado su primera rueda de prensa improvisada de la temporada y lo hizo desde Estados Unidos. El italiano habló con los medios antes de su primer entrenamiento en UCLA con el Real Madrid 2023/2024. Saludó a los periodistas y charló con ellos.

Uno de los temas a tratar por Carlo fue los fichajes ya firmados: "Estamos muy contentos. Lo que ha llegado mejora la calidad de la plantilla. Fran García mejora el lateral izquierdo, donde tuvimos problemas la temporada pasada. Con Joselu ganamos en el juego aéreo en el área rival, donde también sufrimos. Güler tiene mucho talento. Es muy joven y creo que la afición va a disfrutar con él. Bellingham es un gran interior con algo que nos faltaba: llegada. La plantilla ha mejorado. Quiero probar algo nuevo. Si no sale bien, tenemos el sistema viejo, que tantos éxitos nos dio".

Sobre el que no está, Mbappé, Ancelotti no habla de jugadores que no son suyos: "No hablo de jugadores que no están en el Madrid. Solo habló de los jugadores de gran calidad que tenemos, como Brahim. Antes no hablé de él, y ha vuelto muy bien. Y tenemos a Modric, Vinicius, Rodrygo...".

Eso sí, sobre su futuro, presumiblemente como seleccionador de Brasil, fue aún más contundente: "Venga, nos quitamos esto de encima el primer día. Lo cerramos. Soy entrenador del Real Madrid, no voy hablar más de este asunto. Tengo un contrato hasta el 20 de junio de 2024. Tengo contrato hasta el 30 de junio.No tengo prisa. Veremos lo que pasa. Creo que la plantilla ha mejorado a pesar de haber perdido a una leyenda como es Karim Benzema, al que le deseamos lo mejor".

El Real Madrid debutará en pretemporada el lunes 24 a las cuatro de la mañana, hora española, ante el AC Milan.