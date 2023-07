Lío en Las Palmas: su presidente insulta gravemente a un periodista en un audio filtrado

Pablo Checa, periodista del Diario As en Gran Canaria, que fue vetado por Las Palmas en su día, es protagonista en el día de hoy por el audio filtrado de su conversación con el máximo mandatario canario, Miguel Ángel Ramírez. Conversaciones que él mismo documentó para denunciar el trato que había sufrido por parte del presidente.

El redactor, tras ser vetado por el club a asistir a las ruedas de prensa convocadas por el club, llamó al presidente de la UD Las Palmas para pedir explicaciones y la conversación que se produjo a continuación es surrealista.

"Me voy a cagar en tu puta madre. Si te veo de frente te escacho la cabeza. Tú eres un hijo de puta y me cago en tu puta madre. Te lo digo a la cara. Como te vea en el estadio o en Barranco Seco te escacho la cabeza, ¿OK? Cuando te vea te voy a dar una hostia", se escucha en el audio del presidente.

La cosa no quedó ahí y el máximo mandatario amarillo insultó también a la madre del periodista: "Tu madre es una puta. Porque me sale de los huevos, porque a las mariconas como tú, les digo lo que te estoy diciendo: ¡Me cago en tu puta madre! Vete a tomar por culo, contigo no hablo más, subnormal".

En El Larguero de la Cadena Ser, Ramírez pidió perdón al periodista y le ofreció volver a trabajar sin veto en el estadio: "Si Pablo me ha aceptado las disculpas, para mí Pablo deja de estar vetado en la UD Las Palmas".