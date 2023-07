A Pedri le da igual lo que haga el Real Madrid con Mbappé

Van pasando los días y se empiezan a escuchar las primeras declaraciones de los futbolistas. En Los Ángeles fue Carlo Ancelotti y en el Barcelona, concentrado también en Estados Unidos, el turno le ha tocado a Pedri. El jugador canario ha repasado varios temas de la actualidad culé, de su propio rendimiento y físico y como no del tema del verano, nuevamente, Mbappé.

Mejora física de Pedri

"Con muchas ganas. He tenido bastantes vacaciones para prepararme en lo físico, que es algo que quería mejorar, especialmente para prevenir lesiones, que he tenido un par últimamente que me han impedido disfrutar de lo que más me gusta, que es el fútbol. He hecho trabajo de fuerza. Lo que me marca el club me ha ayudado bastante. Y con todos los profesionales que tenemos, Fisios. Nos meten caña pero es el trabajo necesario para estar bien"

Ser capitán del Barcelona

"Todavía soy joven. Es un orgullo que algunos compañeros me hayan votado, pero Ronald y Frenkie se lo merecen porque son capitanes dentro y fuera del campo"

Nuevo fichaje, Gündogan

"Es un espectáculo ver cómo se gira, cómo no pierde la pelota. Y seguro que vamos a disfrutar mucho de él. Es difícil verlo perder un balón y transmite mucha tranquilidad"

Mbappé al Real Madrid

"Yo no soy ni director deportivo ni presidente del Madrid. Nosotros tenemos que estar en la gira y que hagan lo que tengan que hacer"

Mejorar en la Champions

"La temporada pasada nos quedó esa espinita. Tenemos ganas de mejorar y tenemos buena plantilla para hacer algo bueno"