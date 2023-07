Riqui Puig atiza a Xavi: "Me dolió que me prohibiera entrenar"

Riqui Puig no se muerde la lengua a la hora de hablar de Xavi Hernández. El actual jugador de Los Angeles Galaxy, que abandonó el FC Barcelona para embarcarse en la Major League Soccer (MLS) estadounidense, arremete duramente contra el técnico culé, al que acusa de no dejarle entrenar en las primeras semanas.

"Antes de acabar la temporada nos sentamos y me dijo que el año siguiente no contaba conmigo (...) Cuando fui a entrenar, no hubo un buen trato en el sentido de que no me dejó entrenar las primeras semanas, cuando creo que si yo tengo contrato con el club, pues tengo que ejercer como jugador de club que soy, y no me puede prohibir no entrenar esa semana, y eso es lo que me molestó más", declaró Riqui ante los medios de comunicación al final del entrenamiento de los Galaxy.

El futbolista de Matadepera, que el próximo 13 de agosto cumplirá 24 años, reconoce que el comportamiento de Xavi le sorprendió, recordando una situación que ocurrió años atrás: "Xavi llamó dos veces a mis padres para ir a Catar, también para hacer una cosa con otro club. Había buena relación entre mi familia y la suya, porque son de Terrassa. La verdad que eso es lo que más me duele como jugador y más como amigo que pensaba que mi familia era con la de Xavi", dice.

"Al final no pude triunfar con él. Esto a veces pues pasa, somos jugadores y a veces tenemos que buscar otros caminos, pero sí que es verdad que al no poder entrenar la primera semana de pretemporada, poder estar activo y poder buscar una salida, pues a mí me molestó mucho", reconoce Riqui Puig.

A pesar de todo, el futbolista catalán dice que "soy culé toda la vida". "Tengo camisetas desde que soy pequeño. Fui a dos Champions como aficionado. La verdad que el sentimiento que tengo como culé creo que no va a cambiar nunca. Es verdad que ahora sí que estoy muy lejos, que cuesta también seguir el fútbol europeo, pero bueno, mi padre también es socio, soy socio, mi hermano es socio, y la verdad que es algo que no va a cambiar nunca", apunta.

A pesar de tener contrato con los Galaxy hasta diciembre de 2025, Riqui Puig deja abierta la posibilidad a un cambio de aires: "A finales de año, quizás, tomo una decisión".

"Soy muy competitivo y también quiero jugar en una liga muy competitiva, que aquí también es muy competitiva. Ahora, con Messi, Busquets o Jordi Alba (en las filas del Inter de Miami de David Beckham) esta liga está andando muy alto. Pero yo tengo que mirar por mi futuro y nos sentaremos con los Galaxy, a ver qué idea tienen ellos", sentenció Riqui Puig.