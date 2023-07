El expresidente del CSD y exdirectivo del Barça, Albert Soler, impugna la investigación del caso Negreira

El expresidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) y exdirectivo del F.C. Barcelona, Albert Soler, ha impugnado la investigación del caso Negreira. Soler está imputado junto al también exdirectivo blaugrana Óscar Grau, los expresidentes barcelonistas Josep María Bartomeu y Sandro Rosell, así como el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira y su hijo Javier Enríquez.

La juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona, Silvia López, acordaba en mayo el secreto de las actuaciones por un mes mientras la Guardia Civil efectuaba una serie de diligencias de investigación. Posteriormente, prorrogaba el secreto de sumario otro mes. Actualmente, la causa es investigada por el titular del Juzgado Joaquín Aguirre tras la marcha del Juzgado de la magistrada Silvia López al finalizar su periodo de refuerzo.

En un escrito de 8 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la defensa de Albert Soler justifica la nulidad de la declaración del secreto de sumario y la expulsión de la causa las diligencias secretas practicadas hasta el momento. Soler alega que el Juzgado sólo notificó a las partes personadas la parte dispositiva del auto, sin incluir los fundamentos jurídicos y los argumentos que justificaban la declaración de dicho secreto.

El recurso de Soler remitido a la Audiencia Provincial de Barcelona sostiene que "si el proceso penal aparece regido por unos principios de actuación, entre ellos el derecho de defensa, ello supone que dado que el secreto limita la defensa del investigado, la declaración del mismo debe considerarse una excepción y debe estar adecuadamente motivada lo que supone que no puede utilizarse para convertir el proceso penal moderno en un nuevo proceso inquisitivo, en el que los derechos de la defensa sólo pueden ser efectivos una vez que la acusación haya acabado la investigación y, en su caso, preconstituido la prueba".

"La resolución que ahora se combate vulnera los arts. 302 de la LECrim y 24,1 y 2 de nuestra Carta Magna y el art.120.3 de la misma. Únicamente se ha notificado la parte dispositiva de una resolución de 25 de mayo. Es decir, no se me notificó la fundamentación fáctica ni jurídica de la resolución, lo que supone que se ocasiona indefensión material a esta representación puesto que con la notificación lo que se está haciendo es poniendo en conocimiento de una persona, y de su representación legal el contenido de una resolución con el fin de que se puedan ejercitar los medios impugnatorios que cupieren contra la misma. Cuando la notificación de la resolución sólo es en la parte dispositiva se está hurtando a la defensa el conocimiento de los motivos por los cuales se ha dictado la resolución y la consecuencia es que es como sí la resolución no tuviese ningún tipo de fundamentación", añade.

Según el escrito, "en el presente supuesto no se reseña ninguna motivación en los hechos ni tan siquiera se hace ninguna referencia a los razonamientos jurídicos. En consecuencia la resolución es nula de pleno derecho". Además, sostiene que se vulnera "el derecho a la tutela judicial efectiva ocasionando indefensión en su vertiente del derecho de acceso a los recursos".

Soler: los informes Negreira eran "para mejorar el rendimiento"

Tal y como publicó LD, Albert Soler declaró ante la Fiscalía que los informes arbitrales de los Negreira eran "para mejorar el rendimiento" del F.C. Barcelona y que después se tiraban "a la basura". Soler fue secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Además, Soler fue funcionario en el consistorio de la capital catalana y dirigió varias áreas deportivas del Ayuntamiento de Barcelona, además de ser regidor del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC). En junio de 2014, renunció a su acta de diputado para incorporarse al F.C. Barcelona como director de Relaciones Institucionales Deportivas. En mayo de 2021, fue nombrado director general del CSD con el Gobierno de Pedro Sánchez hasta enero de 2023.